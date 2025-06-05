- 14:53 Забути і крапка: мережа обурена бажанням продюсера відновити гурт «НеАнгели»
- 14:23 Удари українських безпілотників викрили вразливість росії і можуть змінити хід війни — ЗМІ
- 13:55 Цього слід уникати: дизайнер назвав головні антитренди літнього сезону
- 13:32 У червні деякі отримають пенсійну надбавку за 3 місяці: кому пощастить і чому
- 13:11 ЛНЗ знайшов заміну Григорчуку та призначив новим головним тренером колишнього арбітра
- 12:46 ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України
- 12:38 Корупція в ВАКС: що стоїть за заявою ДБР
- 12:20 «Ми ним пишаємося»: 8-річний школяр став рекордсменом у номінації «Найдовша коса у хлопчика»
- 12:01 З футболістом із АПЛ: Україна U21 оголосила заявку на чемпіонат Європи
- 11:33 Трамп відвідає червневий саміт НАТО: чи буде там Зеленський
- 11:27 Видають себе за співробітників СБУ: спецслужба попередила українців про нову тактику ворога
- 10:52 У Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога
ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України (відео)
Україна продовжує нищити ворога. Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
«Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються. Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф в результаті операції «Павутина».158
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклів», а Терезам — «Колесо Фортуни»: гороскоп та поради карт на 5 червня