ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України (відео)

Україна продовжує нищити ворога. Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються. Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф в результаті операції «Павутина».

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