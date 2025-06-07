Знаменитий «дуб Івана Франка» звалився на екскурсійний автобус на Львівщині (фото)

На Львівщині, де наприкінці минулого року сталася велика ДТП, на околиці села Нагуєвичі біля комплексу «Стежка Івана Франка» вдень на екскурсійний автобус, яким приїхали випускники ліцею № 1 Дрогобича, впав старий дуб, названий в народі «Франковий», або ж «Олівець», пише «Варто — Галицькі новини».

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Постраждалих немає. На момент падіння, на щастя, дітей в автобусі не було, то ж трагедії вдалось уникнути.

Нагадаємо, що під цим деревом Іван Франко написав автобіографічне оповідання «Олівець». На балансі Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» дерево ніколи не стояло, ані коли це ще був музей в радянський час. Стоянка та прогулянка під деревом були заборонені — про це попереджав знак поруч.

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Цей дуб був памʼяткою історії Місцевого значення № 383 згідно з Рішенням виконавчого комітету Львівської обласної Ради народних депутатів трудящих від 05.05.1972 № 183.

Як писали «ФАКТИ», позаминулого року через негоду у столиці у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.

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