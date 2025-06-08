Ворог продовжує терор проти українців: удари завдаються по мирних містах і селах країни (фото)

В ніч на неділю, 8 червня, російські війська продовжували обстрілювати мирні міста України. Зокрема, агресор знову тероризував Нікопольщину на Дніпропетровщині. Накривав вогнем районний центр і Марганецьку громаду. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Серед пошкодженого інфраструктура, промислове підприємство. Потрощені також чотири приватні будинки, декілька господарських споруд. Зачепило й дві лінії електропередач. Люди не постраждали. У Павлограді до лікарні звернувся ще один постраждалий через масовану ворожу атаку на область, що сталася в ніч проти суботи. Окрім 29-річного чоловіка, поранень зазнав 16-річний підліток. Він отримує необхідну медичну допомогу. Трьома керованими авіабомбами російські війська вдарили вчора ввечері по Межівській громаді Синельниківського району. Там загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.

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Також ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив керівник Запорізької області Іван Федоров.

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«Чоловік дістав поранень внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 555 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог наніс 1 ракетний удар по Григорівському. Ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному. 320 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку, Новоандріївку. 218 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботине. Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури», — повідомив він.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Садове, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Микільське, Білозерка, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Миколаївка, Тягинка, Милове, Львове, Бургунка, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Крупиця, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новорайськ, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 „Shahed-131/136“», — йдеться у повідомленні.

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Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає.

«В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя», — написав він.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч на 8 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

«Миколаївський район: Учора, 7 червня, ворог девʼять разів атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок, а в с. Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Також учора, 7 червня, ворог тричі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону м. Очаків. Також о 16:12 здійснив мінометний обстріл акваторії. Постраждалих немає. Зранку, 8 червня, близько 04:30 та 05:31 ворог атакував двома крилатими ракетами та БпЛА типу „Shahed-131/136“ Костянтинівську громаду. Пошкоджено складські приміщення зі сільськогосподарською технікою, виникла пожежа. Станом на зараз інформації про постраждалих немає», — написав він.

Крім того, продовжувались запеклі бої на лінії фронту. За минулу добу армія ворога втратила 1120 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», 7 червня росіяни після 17:30 вдруге за день вдарили по Харкову. Було обстріляно дитячу залізницю.

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