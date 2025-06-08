Водіїв вбиває «дорожній гіпноз»: як від нього захиститися

У найближчі місяці в Україні буде введено нову функцію автоматичного фіксування порушень ПДР — проїзду на червоне світло. Але куди більше водіїв, як показало опитування, турбує явище під назвою «дорожній гіпноз» або «лихоманка білої смуги», пише профільне автовидання.

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На думку лікарів, у такому стані автомобіліст на тлі довгої і монотонної поїздки втрачає зв’язок з реальністю і починає керувати автомобілем несвідомо. У крайніх випадках можливі навіть провали в пам’яті, коли водії не пам’ятають, як дісталися до пункту призначення.

Нерідко такі ситуації закінчуються трагічними автокатастрофами, оскільки реакція керманича сповільнюється і він може повністю «відключитися», заснувши за кермом. Видання Motorbiscuit пропонує три дієві способи боротьби з цим небезпечним явищем.

1. Звукова стимуляція

Добре, якщо з вами в салоні є пасажир, який може стежити за вашим станом і підтримувати розмову. Бесіда з попутником піднімає активність мозку і не дозволяє водієві зануритися в «транс». Якщо ж це раптом і станеться, то пасажир зможе вчасно це помітити і повернути вашу увагу до водіння. В якості альтернативи можлива тривала телефонна розмова по гучномовцю або прослуховування гучної музики. Найкраще при цьому чергувати жанри, щоб мозок не звикав до певного ритму.

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2. Фізична стимуляція

Сьогодні на ринку вже є безліч засобів для фізичної стимуляції водіїв, включаючи масажні сидіння, які активуються через певні проміжки часу. Також бортовий комп’ютер періодично повідомляє водія про необхідність змінити позу. Крім того, рекомендується практикувати повторювані фізичні дії. Наприклад, жувати жуйку або розминати м’язи обличчя. Щоб підтримувати постійну візуальну концентрацію, можна перевіряти дзеркала і прилади кожні кілька кілометрів.

3. Активне керування

«Дорожній гіпноз» найчастіше вражає водіїв на довгих прямих ділянках дороги. Круїз-контроль і сучасні системи, які повинні підтримувати високий рівень безпеки, тут лише поглиблюють проблему. Іноді краще відключити їх. Маршрут рекомендується вибирати з звивистими дорогами і різноманітним пейзажем.

Як писали «ФАКТИ», у Верховній Раді було зареєстровано суперечливий законопроєкт щодо літніх водіїв.

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