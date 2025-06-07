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Камери на українських дорогах автоматично фіксуватимуть ще одне порушення ПДР
У найближчі місяці в Україні буде введено нову функцію автоматичного фіксування п орушень ПДР — проїзду на червоне світло. Про це повідомили у Центрі інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ, пише AMPERCAR.com.
Зараз система знаходиться на етапі тестування. Йдеться про вдосконалення функціоналу вже існуючих комплексів автоматичної фіксації порушень, які встановлені на дорогах по всій Україні. Вони зможуть зафіксувати проїзд на заборонений сигнал світлофора без участі поліції, подібно до того, як зараз працює система фіксації перевищення швидкості.
Ідея запровадження такого контролю не є новою — його планували ввести ще у 2022 році, але реалізацію проєкту затримали через повномасштабне вторгнення росії.
Згідно з чинним законодавством, проїзд на червоне світло є порушенням статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за таке порушення становить 510 гривень. Якщо ж дії водія призвели до аварійної ситуації, сума штрафу може зрости до 1445 гривень. У деяких випадках порушника можуть позбавити водійських прав на термін від шести місяців до року.
Раніше «ФАКТИ» писали, як можна уникнути штрафу за перевищення швидкості.
Фото: Pixabay234
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