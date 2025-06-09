Його голос знав весь світ: загинув видатний тенор, який виконував волонтерську місію

На Сумщині трагічно загинув Владислав Горай — соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня та заслужений артист України. Як повідомила Одеська національна опера, трагедія сталась 8 червня під час виконання Владиславом Гораєм волонтерської місії.

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В Одеській національній опері зазначили, що голос Владислава Горая «знав увесь світ, а його серце належало Україні».

«Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього», — написали колеги Горая.

Колектив театру висловив співчуття родині, друзям та всій мистецькій спільноті.

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Горай працював у театрі з 1993 року, мав понад двадцять оперних партій у своєму репертуарі та був лауреатом престижних міжнародних конкурсів. Його внесок у мистецтво та волонтерську діяльність залишиться у пам’яті українців назавжди. Деталі прощання з артистом будуть повідомлені згодом.

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