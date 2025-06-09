Топ-тенісистка, яка відмовилася від паспорта росії, оголосила про заручини з віцечемпіонкою Олімпійських ігор (фото)

Колишня перша ракетка росії 28-річна Дар'я Касаткіна (16-а в рейтингу WTA), яка прийняла кілька місяців громадянство Австралії, оголосила про заручини з… віцечемпіонкою Олімпійських ігор із фігурного катання 30-річною Наталією Забіяко.

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Уродженка Тольятті Касаткіна опублікувала фотографію сліпучої діамантової каблучки на пальці Забіяко з підписом: «Ось так просто».

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Нагадаємо, що Дарина Касаткіна, яка заробила на кортах понад 13 млн доларів, ще 2022 року оголосила, що вона лесбіянка. Пізніше спортсменка засудила вторгнення російських військ до України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучається після чотирьох років шлюбу.

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