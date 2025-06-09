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Топ-тенісистка, яка відмовилася від паспорта росії, оголосила про заручини з віцечемпіонкою Олімпійських ігор (фото)
Колишня перша ракетка росії 28-річна Дар'я Касаткіна (16-а в рейтингу WTA), яка прийняла кілька місяців громадянство Австралії, оголосила про заручини з… віцечемпіонкою Олімпійських ігор із фігурного катання 30-річною Наталією Забіяко.
Уродженка Тольятті Касаткіна опублікувала фотографію сліпучої діамантової каблучки на пальці Забіяко з підписом: «Ось так просто».
Нагадаємо, що Дарина Касаткіна, яка заробила на кортах понад 13 млн доларів, ще 2022 року оголосила, що вона лесбіянка. Пізніше спортсменка засудила вторгнення російських військ до України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучається після чотирьох років шлюбу.
Фото Instagram1646
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