Наводили удари по Дніпру: СБУ затримала двох агентів ворога

Контррозвідка Служби безпеки затримала чергових російських агентів, які коригували повітряні атаки рф по на Дніпропетровщині.

За інформацією спецслужби, фігуранти були завербовані через Телеграм, коли шукали «швидких заробітків». Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.

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Одним з затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ.

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Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Ще один зловмисник — 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням росіян, він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім розвідвилазок, фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

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При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на рф.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала шістьох підпалювачів у 4 регіонах України.

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