Ну і живи тоді сам: популярний актор звернувся до коханої

Популярний актор, зірка серіалу «Коли ми вдома» Костянтин Войтенко, який рік тому вдруге одружився, зворушливо звернувся до своєї коханої. На сторінці у соціальній мережі Костянтин виклав світлини з дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською, святкуючи їх спільну річницю.

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Нагадаємо, у 2022 році актор після семи років шлюбу розійшовся за своєю дружиною Валентиною, з якою виховує доньку Емілію. Про проблеми у стосунках Костянтин зізнавався ще під час участі у проєкті «Танці з зірками». Наразі дівчинка та її мама живуть за кордоном.

«Пройшли перший рівень виживання в шлюбі, — підписав фото з Наталією Костянтин. — 12 місяців любові, підтримки, сміху, трохи драм і кілька „ну й живи тоді сам!“. Медаль „Найкращий чоловік/дружина року“ — вручена (в уяві, але все одно заслужено)… Вино, як і ми, з роками тільки кращає. Далі буде тільки цікавіше».

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Підписники привітали пару та побажали довгих років спільного життя.

«Кожен рівень нехай проходиться з легкістю! — написали у коментарях. — Обіймаю вас! І вітаю».

«Нехай у вас все складається якнайкраще!» — побажали у відповідь.

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