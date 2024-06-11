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Шоу-бізнес

«На своїй хвилі»: популярний актор знову одружився

16:47 11 червня 2024
Костянтин Войтенко та Наталя Камінська

Популярний український актор, учасник проєкту «Танці з зірками», Костянтин Войтенко знову одружився. Про це Костянтин повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, опублікувавши світлини з нареченою. Дружиною актора стала дизайнерка Наталя Камінська. Роман з нею почався ще рік тому.

«Чоловік та дружина», — зробив короткий підпис Войтенко.

На фото пара під час реєстрації шлюбу та обміну обручками. Обидва у чорному. Наречена — у довгій мереживній сукні та з волоссям, зібраним у хвіст.

«Чорна сукня краще, що я бачила за останній час, — написали у коментарях. - Бажаю вам щастя!»

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«Дуже гарні та щасливі, головне — на своїй хвилі», — вирішили підписники.

Нагадаємо, з колишньою дружиною Валентиною Войтенко Костянтин прожив сім років і від цього шлюбу має доньку Емілію. Зараз Валентина з дитиною перебувають за кордоном.

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Нагадаємо, нещодавно супермодель Сніжана Онопко знову вийшла заміж.

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