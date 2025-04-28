Мобілізація під час воєнного стану в Україні: хто має право на виїзд за кордон

Після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Під час цього військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки, підлягають призову, і їм суттєво обмежений законний перетин державного кордону.

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Проте деякі категорії громадян мають право виїзду за кордон. Зокрема, ті, хто виключений з військового обліку.

Виключення з військового обліку — це офіційна процедура, за результатами якої особа більше не вважається військовозобов’язаною в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно діючого законодавства, є кілька підстав для виключення, а саме:

Досягнення граничного віку:

• для рядових, сержантів та старшин — 60 років;

• для офіцерів запасу — до 65 років залежно від звання.

Непридатність до військової служби за станом здоров’я:

• особи, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) визнані непридатними до військової служби.

• особи, які за висновком ВЛК визнані тимчасово непридатними до військової служби.

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Крім того, автоматичне припинення військового обліку відбувається у осіб, які змінили громадянство.

Для виключення з військового обліку потрібно підготовити документи:

• паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

• військовий квиток або приписне свідоцтво;

• висновок військово-лікарської комісії або довідку про тимчасову непридатність.

Після цього людина має подати заяву до ТЦК та СП за місцем реєстрації, вказавши підставу для виключення. До заяви потрібно додати всі необхідні документи.

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Якщо виключення пов'язане зі станом здоров'я, необхідно пройти медичний огляд у ВЛК та отримати відповідний висновок. Для повного виключення потрібен запис про «непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку».

Після розгляду документів ТЦК видає рішення про виключення з обліку. Військовий квиток оновлюється відповідною позначкою, а відомості вносяться до реєстру «Оберіг».

Особи, які були офіційно виключені з військового обліку, мають право на вільний перетин державного кордону під час воєнного стану.

Для цього потрібно мати при собі:

• закордонний паспорт.

• військовий квиток із позначкою про виключення з військового обліку.

• витяг із реєстру Резерв+ (при наявності).

• висновок ВЛК (якщо виключення відбулося за станом здоров’я).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про підготовку урядом проєкту рішення, яким хочуть розширити перелік категорій військовозобов'язаних, яким дозволяється виїзд з України. Серед них, зокрема, ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій, а також члени сімей військовослужбовця (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), який посмертно став Героєм України.

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