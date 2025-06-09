Троянда — одна із найкрасивіших квіток світу. її краса оспівана поетами. Вона надихає митців. Троянди на картинах української художниці Гелени Павленко, яка зараз живе у США, — це ода природі. Її роботи є у Національному музеї історії України, в Українському музеї в Нью-Йорку, у постійній колекції Salmagundi Art Club. Свій жанр Гелена Павленко визначає як «квіткові портрети», оскільки кожна квітка, на її думку, має свій характер, як людина. В інтерв’ю «ФАКТАМ» мисткиня розповіла про свої роботи, натхненні красою троянд, а також дала поради щодо того, як краще вписати картини з квітами у інтер’єр.

«Мені не раз говорили, що троянди на моїх картинах пахнуть»

- Одна із моїх картин з трояндою має містичну історію, — розповідає Гелена Павленко. — Десять років тому в мене була персональна виставка *Береги та квіти" в галереї «Митець» у Києві. На виставку завітала одна дівчина, їй дуже сподобалися мої роботи — і ми подружилися. Одного разу я побачила у неї на сторінці в соціальній мережі світлини червоних троянд. Я була вражена красою оксамитових пелюсток квітки, яка, як виявилось, росла на бульварі Лесі Українки у Києві. Тож вирішила її намалювати. Картину «Магія» (фото у заголовку — Авт.) випадково побачив у інтернеті киянин і захотів, щоб вона була у його приватній колекції. Таким чином, київська троянда, написана у США, повернулась додому до Києва. Цікаво, що згодом власник картини переїхав жити на цей бульвар і картина переїхала разом з ним. Можливо, кущ троянди, завдяки якому виникла ця історія, росте на бульварі Лесі Українки і досі.

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— Справді містична історія…

— Пелюстки цієї троянди, як оксамитові. Щоб досягти такого ефекту, я довго експериментувала… А от картини «Сад троянд» та «Рожеві троянди». Обидві були намальовані в селі Громи Уманського району Черкаської області. Звідти родом мій чоловік, і кожного літа ми приїздили туди з дитиною. Такі чарівні троянди там майже у кожному дворі.

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«Сад троянд» — ця картина Гелени Павленко зачаровує красою

— Троянди неначе справжні. Як вам вдалося досягти такого ефекту?

— Важко сказати. Можливо, він виникає тому, що, малюючи, я уявляю, що мої квіти живі — й то росинку додам, то метелика посаджу на пелюстку з думкою про те, що летів він здалеку, втомився і хоче присісти у дорозі.

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Картина «Рожеві троянди» Гелени Павленко нікого не залишить байдужим. Троянди тут як справжні

— Які були найцікавіші відгуки про ваші троянди?

— Мені не раз говорили, що вони на моїх картинах пахнуть. А нещодавно я отримала дивний відгук: мовляв, мої картини намальовані не мною, а … штучним інтелектом. Я спочатку була ображена, почала доводити людині фотографіями стадій роботи над картиною, пояснювала, що все це створене руками і пензлем, однак переконати співрозмовника так і не вдалось. Тож вирішила не витрачати час даремно…

Ще одна чудова картина Гелени Павленко, яку цікаво розглядати у деталях

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«Мені дуже подобається малювати бутони. В них є таємниця»

— Як вважаєте, чому саме троянду вважають королевою квітів?

— Троянда — це поєднання сили й ніжності, краси й шипів. Вона може бути пишною або скромною, але завжди — глибокою. Троянда не просто квітка, вона — символ, мова, легенда.

— Як була створена картина «Весілля»?

- Цю троянду я побачила у букеті в холі стоматологічної клініки, очікуючи прийому. А оскільки я знала, що молода лікарка планує весілля, то уявила цю подію і намалювала танок гостей у радості за наречену, з якою асоціюється біла троянда.

Картина «Весілля» має цікаву історію створення

— Троянда — особлива квітка у мистецтві. Троянди яких митців зачаровують вас та чим?

— Мені близькі троянди французького митця Анрі Фантен-Латура — вони ніжні, трохи сумні, наче розповідають про минущість краси. Особливо люблю його «Кошик з трояндами» — він написаний із такою повагою до квітки, до кожного її зламу й тіні. Також зачаровують троянди американського художника Джона Сінгера Сарджента — вони елегантні, як світські дами.

— Кілька років тому я робила серію інтерв’ю з власником найбільшого розарію у Франції, де створюють сорти на честь знаменитостей — акторів, режисерів, дизайнерів… Виявляється, троянди, як готелі, оцінюють за системою зірок. Найвища оцінка — чотири зірки. Мають значення кількість пелюсток, висота стебла, аромат… А яка троянда, на вашу думку, варта пензля художника?

— Мені здається, кожна квітка варта уваги митців. Я б усі квіти намалювала, та не всі зі мною «говорять»… Мені дуже подобається малювати бутони. В них є таємниця. Ніхто не знає, яка квітка прихована у бутоні. Ми знаємо, наприклад, що це кущ червоних чи рожевих троянд, та не маємо гадки, який характер буде у квітки.

Гелена Павленко: «Троянда не просто квітка, вона — символ, мова, легенда»

— Справді.

— Як на мене, особливо варта пензля та троянда, що неідеальна. Вона може бути трошки зламана або вже відцвітати — але в цьому є життя, драма, історія. Мене захоплюють старовинні англійські сорти з безліччю пелюсток, які виглядають, як тканинна драпіровка. Також подобаються польові, майже дикі троянди — у них є щось щире, несподіване. В природному середовищі я люблю світлі сорти більше, ніж темні — і щоб кущ був старий, трохи недоглянутий (з кривими гілками і засохлими, деінде з квітами, що вже відцвіли)… А коли там ще є гніздечко якоїсь пташки, то взагалі це свято для очей. Я таке бачила одного разу. А нещодавно гуляла по Києву і спостерігала, як їжак сховався під кущем рожевих садових троянд — шкода, що не встигла його сфотографувати.

— Як краще вписати картини з трояндами в інтер’єр?

— Такі роботи — це завжди про емоції. Їх можна розмістити в класичному інтер’єрі, де вони додадуть глибини та розкоші, або в мінімалістичному — і тоді вони будуть візуальним акцентом, як коштовність у лаконічній шкатулці. Можна вішати на стіну кілька картин, але бажано, щоб їх об’єднувала або кольорова гама, або настрій, або схожі рами. Ідеальний варіант — серія диптихів або триптихів. Раму краще обирати не надто масивну, щоб не відволікала від квітки. Добре поєднуються з такими картинами натуральне дерево, білий, сріблястий, іноді чорний багет. Але найголовніше — рама має «дихати» в унісон з полотном. Іноді я навіть відчуваю, що картина «сама каже», яка рама їй підходить.

— Чи може картина принести удачу та змінити долю?

— Я у це вірю. І перш за все тому, що краса зцілює, нагадує про сенси, дозволяє людині мріяти.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з вирощування троянд Оксаною Цимбалюк про дивовижні сорти, які є у її колекції троянд.

Фото з альбому Гелени Павленко

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