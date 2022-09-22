«Думаю, краса змінює світ на краще щомиті»: художниця Гелена Павленко

Квіти на полотнах української художниці Гелени Павленко, яка нині живе у США, вражають красою. Півонії, іриси, троянди на її картинах неймовірні. Роботи Гелени Павленко представлені в колекціях Національного музею історії України, Salmagundi Art Club та Українського музею в Нью-Йорку. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Гелена розповіла про свою творчість.

«Це нагадує кохання з першого погляду. Ти вже не можеш ні про що інше думати, тільки про цю квітку, аж поки не закінчиш роботу»

-- Гелено, ваші картини нагадують фото квітів -- такі справжні. Як ви добиваєтесь такого ефекту?

-- Коли починаю новий портрет квітки (а це саме портрети), хочу, крім свого почуття до квітки, передати її суть, характер, настрій, -- розповідає Гелена Павленко. - Квітів навколо нас багато, але чомусь окремі змушують зупинити мій погляд і захопитись саме ними. Це нагадує кохання з першого погляду. Ти вже не можеш ні про що інше думати, тільки про цю квітку, аж поки не закінчиш роботу. Це таке відчуття щастя, якщо піймаєш хоч щось з того, що говорила до тебе квітка.

Художниця називає свої картини портретами квітів. А цей ірис вона порівнює з сонцем (фото з альбому Гелени Павленко)

-- Ви малюєте з натури?

-- Так. Переважно ті квіти, що мене цікавлять, ростуть в приватному середовищі — у саду, на городі. Іноді фотографую квіти в парках, садах, а потім вже працюю. Траплялось, квітку бачила рік чи два тому і раптом вона кличе, щось хоче сказати, то мушу її зобразити. Іноді бачу фото квітів у когось з друзів і прошу вислати. Так було з трояндою з бульвару Лесі Українки в Києві, зображеною у моїй роботі «Осіння троянда».

На створення цієї картини художницю надихнула київська троянда (фото з альбому Гелени Павленко)

-- Яка квітка у вас улюблена у природі та у творчості?

-- Складно назвати якусь одну. Мабуть іриси, вони дуже чуттєві, полонили й півонії, в них цілі світи, недосяжні та всеоб'ємлючі…

Ірис – одна з найулюбленіших квіток Гелени Павленко. Картина називається «Вогонь літа» (фото з альбому Гелени Павленко)

«Надихає розуміння плинності часу й нашого обмеженого існування в цьому світі»

-- Чому ви обрали предметом творчості саме квіти?

-- Я думаю, в них є все, що потрібно знати людині про світ. Мене кожного разу вражає, що квітка живе так недовго, але дарує так багато й нічого не просить за свій дар. А ще я думаю, що квіти -- великий подарунок людству. Вони існують як символи краси, добра та надії. Дивишся на них і розумієш, що неможливо перемогти силам темряви ніколи, бо квіти можуть рости в зовсім несприятливих умовах.

Гелена Павленко каже, що півонії її полонили (фото з альбому Гелени Павленко)

-- Як довго ви працюєте над картиною?

-- Робота триває від двох до чотирьох тижнів, аж поки не з'являється відчуття, що мені нічого додати. Менші формати іноді вимагають більше часу.

-- Як називаються ваша техніка й жанр?

-- Техніка -- олійний живопис, акрилом я не працюю. Жанр важко визначити, бо я не мистецтвознавець. Позначую як реалізм, натуралізм, іноді -- імпресіонізм.

-- Що вас надихає на творчість?

-- Розуміння плинності часу і нашого обмеженого існування в цьому світі, нова зустріч з квіткою, бажання зрозуміти та поділитися тим, що бачу, з глядачем. Надихає новий день, якщо він сонячний, -- люблю сонце.

«Єдиний спосіб зробити щось дуже добре — любити те, що ти робиш», — вважав Стів Джобс

-- Яку квітку ще не малювали та мрієте зобразити?

-- Екзотичні квіти, я їх трохи не розумію. Можливо, якщо жити серед них, то розуміння прийде.

-- Що малюєте ще, окрім квітів?

— Пейзажі саду, парку.

-- Опишіть вашу майстерню.

-- З 2017 року я живу у США. А коли жила в Києві, майстерня була в прекрасному місці -- на 12-му поверсі будинку на Хрещатику. Майстерня була на двох з моїм вчителем, професором Академії мистецтв України Феодосієм Гуменюком. Вона була прекрасна, сонячна, простора, наповнена неймовірною атмосферою. Зараз маю студію, де працюю кожного дня. Щаслива, що маю таку можливість.

За словами Гелени Павленко, іриси – квіти дуже чуттєві (фото з альбому Гелени Павленко)

-- Яке ваше життєве кредо?

-- Я не формувала своє життєве кредо, але мені близькі вислови відомих людей. «Єдиний спосіб зробити щось дуже добре — любити те, що ти робиш», — вважав Стів Джобс. Також він казав: «Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям». А ще подобаються слова Марії Склодовської-Кюрі: «Важливо вірити, що талант нам дається не просто так і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати».

-- Зараз надскладний час. Як вважаєте, чи може краса змінити світ на краще?

-- Так, однозначно. Думаю, краса робить це щомиті.

Раніше знаменита українська художниця Євгенія Гапчинська, будинок якої пограбували та розбили рашисти, розповіла, як її змінила війна та хто допоміг пережити психологічну травму.

Фото у заголовку з альбому Гелени Павленко

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram