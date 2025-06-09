Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким пощастить цього тижня, з 9 до 15 червня, а знавці карт Таро зробили розклад для всіх знаків Зодіаку на вівторок, 10 червня.

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Овен — Закохані

Карти Таро радить Овнам 10 липня переглянути підхід до навколишнього світу та озброїтися новими ідеями, вийшовши за рамки звичного, пише slovofraza.com. Недотримання чітких планів лише піде знаку на користь.

Телець — Сила

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Карти Таро рекомендують Тельцям завтра тримати емоції під контролем і не піддаватися стресові. День обіцяє бути багатим на емоції, особливо його перша половина.

Близнюки — Імператор

Карти Таро радять Близнюкам тверезо оцінювати свої сили і чітко визначитися з пріоритетами — осягнути неосяжне у знака не вийде. Близнюкам 10 червня краще орієнтуватися на гармонію та звернути увагу на власний внутрішній стан.

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Рак — Помірність

Розклад карт Таро для Раків свідчить, що знаку має сенс поглянути на своє життя з позитивного боку, відпустивши з неї образи і все, що зжило себе. 10 червня — гарний день для зміни «фокусу».

Лев — Королева Жезлів

Амбіційним Левам карти Таро радять знизити вимоги до оточення, оскільки у взаєминах у знака може виникнути певна напруга. А все через те, що Левам може здаватися, що їх погано розуміють.

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Діва — Паж Кубків

Карти Таро попереджають Дів про непередбачуваний день, коли зміни можуть вибити знак зі звичної колії. Однак зміни в дні невизначеності підуть Дівам на користь, якщо вони зуміють швидко адаптуватися до них.

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Терези — Король Жезлов

Розклад карт Таро на 10 червня обіцяє Терезам день тріумфу, коли іхні заслуги оцінять. Знаку варто й надалі рухатися у цьому напрямі — він вірний.

Скорпіон — Двійка Пентаклей

Карти Таро радять Скорпіонам завтра зайнятися завершенням раніше розпочатих справ та наведенням порядку. Якщо все пройде благополучно, то найближчими днями знак може добре відпочити.

Стрілець — Туз Пентаклій

Розклад карт Таро на 10 червня для Стрільців попереджає знак про можливий вибір, який не буде простим. Цікаву пропозицію не варто приймати без обмірковування — від цього залежатиме майбутнє Стрільців.

Козеріг — Сімка Мечів

Карти Таро на завтра рекомендують Козерогам скористатися шансом, який надасться їм у кар'єрі та фінансах. 10 червня — саме той день, коли слід втілювати у життя сміливі ідеї.

Водолій — Десятка Мечів

Карти Таро попереджають Водоліїв про емоційно складний день — можливі складності та емоційні потрясіння. Однак ці випробування підуть лише на користь знаку. Цей період не затягнеться, а винесена з нього мудрість стане джерелом натхнення.

Риби — Туз Жезлів

Розклад карт Таро для Риб говорить, що знаку для руху вперед слід як слід струснутись і позбутися того, що стримує розвиток і заважає. Карти радять Рибам не боятися діяти і не ув'язати в рутині.

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Фото Pixabay

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