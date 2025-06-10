- 06:08 Україна з новим капітаном перемогла Нову Зеландію на турнірі Canadian Shield: відеоогляд матчу
- 10.06 22:28 Секрети вибору турки для кави: деякі нюанси можуть вас здивувати
- 10.06 22:01 Дуже смачні коржики: готуються швидко і просто
- 10.06 21:31 Бен Аффлек заявив, що заплатить мільйони, щоб викреслити колишню зі свого життя
- 10.06 21:02 Як заморозити полуницю, щоб вона залишалася смачною та пружною: є кілька важливих правил
- 10.06 20:45 «Вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля у фарфорі», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 10.06 20:33 Попри тяжкий діагноз, не залишив службу: на Покровському напрямку загинув захисник зі Львівщини
- 10.06 20:12 Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників
- 10.06 20:07 Вершкове морозиво у шоколаді: побалуйте рідних смакотою
- 10.06 19:56 Пропонували ескорт за 1500 євро: молодий співак здивував тим, які іноді надходять йому пропозиції від шанувальниць
- 10.06 19:46 Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів
- 10.06 19:21 Важливий гуманітарний акт: Україна та рф провели новий етап обміну полоненими
«Вони вважатимуть нас слабкими»: президент Литви розкритикував європейських колег через путіна
Президент Литви Гітанас Науседа, який назвав передачу Криму росії бомбою уповільненої дії, наполягає на максимальному масштабі 18-го пакету санкцій Євросоюзу щодо рф. Крім того, він пропонує відключити від системи SWIFT всі російські банки, що залишилися, внести у список санкцій усі судна, що входять до «тіньового флоту» рф. Серед пропозицій президента — розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет росії, включно з Nord Stream, «Росатомом», «Газпромом» і «Лукойлом».
«Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова приймати сміливі рішення», — заявив Науседа в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише dw.com.
Науседа переконаний, що введені санкції були «недостатньо рішучими», їх рф обходить за допомогою третіх країн.
«Тому російська економіка відносно добре функціонує в обставинах, що склалися», — сказав він.
Президент Литви додав, що погрози рф від нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца санкціями за відмову від перемир'я, озвучені під час недавнього візиту до Києва, залишилися без наслідків.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Естонія очікує зростання небезпеки з боку росії.
62
Читайте також: Литва готується до війни з рф: де очікується перший удар
Читайте нас у Facebook
Терезам — «Колісниця», Левам — «Дев'ятка Пентаклів», а Ракам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз на тиждень до 15 червня
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди