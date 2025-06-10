41.15 / 41.69 47.11 / 47.77
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Вони вважатимуть нас слабкими»: президент Литви розкритикував європейських колег через путіна

17:23 10 червня 2025
Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа, який назвав передачу Криму росії бомбою уповільненої дії, наполягає на максимальному масштабі 18-го пакету санкцій Євросоюзу щодо рф. Крім того, він пропонує відключити від системи SWIFT всі російські банки, що залишилися, внести у список санкцій усі судна, що входять до «тіньового флоту» рф. Серед пропозицій президента — розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет росії, включно з Nord Stream, «Росатомом», «Газпромом» і «Лукойлом».

«Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова приймати сміливі рішення», — заявив Науседа в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише dw.com.

Науседа переконаний, що введені санкції були «недостатньо рішучими», їх рф обходить за допомогою третіх країн.

«Тому російська економіка відносно добре функціонує в обставинах, що склалися», — сказав він.

Президент Литви додав, що погрози рф від нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца санкціями за відмову від перемир'я, озвучені під час недавнього візиту до Києва, залишилися без наслідків.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Естонія очікує зростання небезпеки з боку росії.

Читайте також: Литва готується до війни з рф: де очікується перший удар

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на тиждень з 10 по 15 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Колісниця», Левам — «Дев'ятка Пентаклів», а Ракам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз на тиждень до 15 червня

Томати, фото скриншот видео

Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди

Максим Галкін

Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників

Юпітер переходить у знак Рака. Фото Pixabay

Чекайте сьогодні на магію змін: кому Юпітер подарує цілий рік щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів