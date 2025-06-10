«Вони вважатимуть нас слабкими»: президент Литви розкритикував європейських колег через путіна

Президент Литви Гітанас Науседа, який назвав передачу Криму росії бомбою уповільненої дії, наполягає на максимальному масштабі 18-го пакету санкцій Євросоюзу щодо рф. Крім того, він пропонує відключити від системи SWIFT всі російські банки, що залишилися, внести у список санкцій усі судна, що входять до «тіньового флоту» рф. Серед пропозицій президента — розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет росії, включно з Nord Stream, «Росатомом», «Газпромом» і «Лукойлом».

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«Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова приймати сміливі рішення», — заявив Науседа в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише dw.com.

Науседа переконаний, що введені санкції були «недостатньо рішучими», їх рф обходить за допомогою третіх країн.

«Тому російська економіка відносно добре функціонує в обставинах, що склалися», — сказав він.

Президент Литви додав, що погрози рф від нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца санкціями за відмову від перемир'я, озвучені під час недавнього візиту до Києва, залишилися без наслідків.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Естонія очікує зростання небезпеки з боку росії.

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