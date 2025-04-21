Литва готується до війни з рф: де очікується перший удар

Литва, готуючись до можливого вторгнення, має намір модернізувати та укріпити другий маршрут через Сувальський коридор. Ця важлива перешкода вздовж кордону з Польщею вважається однією з найімовірніших територій для будь-якої майбутньої атаки росії на Європейський Союз і НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

«Ці дороги є критично важливими для нас з погляду безпеки та оборони, — сказав заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас. - Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи».

Сувальський коридор — це малонаселена ділянка лісистої рівнинної землі завширшки 100 кілометрів між Польщею та Литвою, яка зв'язує Калінінградський ексклав росії з союзником кремля Білоруссю. Він вважається одним із найбільш вразливих місць НАТО, слугуючи життєво важливим сухопутним коридором, що з’єднує країни Балтії з рештою Альянсу, пише Politico.

Нині Литву з Польщею пов’язують дві основні дороги: з Каунасу до Варшави (частина військового коридору Via Baltica) та з Вільнюса до Августова.

РЕКЛАМА

Via Baltica та лінія Rail Baltica — проєкт будівництва високошвидкісного залізничного сполучення з Прибалтики до Польщі — наразі є основними каналами військової мобільності. Мета полягає в тому, щоб покращити потік товарів, полегшити пересування військ і підтримати потенційну евакуацію цивільного населення у разі війни.

«Це лише ще одна можливість забезпечити кращу логістику у скрутний час», — сказав Годляускас.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що блоку потрібно буде витратити щонайменше 70 мільярдів євро на термінову адаптацію своїх залізничних, автомобільних, морських і повітряних шляхів. Крім покращення мобільності, Сувальський проєкт також може включати нові заходи безпеки на кордоні.

РЕКЛАМА

Годляускас також сказав, що забезпечення свободи пересування військ і товарів уздовж двох доріг є пріоритетом, і додав, що такі операції з охорони кордону, ймовірно, будуть пильно відстежуватися росією як «чутлива та життєво важлива» інформація.

Він також додав, що заходи безпеки виходять за межі фізичної сфери:

«Ми обговорюємо, як вирішити проблему глушіння GPS з росії, що вже впливає на нашу цивільну авіацію та навігаційні системи».

Повний обсяг проєкту передбачає реконструкцію 113 кілометрів дороги та реконструкцію восьми мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас сказав, що роботи планують завершити до 2028 року.

РЕКЛАМА

Литва сподівається отримати фінансування проєкту від ЄС.

«Ми лобіюватимемо ЄС — разом із Польщею, Естонією та Латвією — щоб забезпечити пріоритет цих проєктів у наступному багаторічному бюджеті блоку», — сказав Годляускас.

Через російську загрозу активно зміцнюють оборону і в Німеччині та Польщі. Тим часом експерти співставили військовий потенціал росії та європейських країн НАТО.

124

Читайте нас у Facebook