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«Це міна, яка призведе до великої війни в Європі»: в РНБО проаналізували масовану атаку рф по Києву та Одесі
У ніч на 10 червня росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та Одесу, використовуючи 315 ударних дронів Shahed, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет Іскандер-К.
Внаслідок терору пошкоджено 7 із 10 районів столиці, зруйновані житлові будинки, бізнес-центри, церкви та автостоянки. Уламки дронів впали на територію шкіл та офісних приміщень. Постраждали чотири людини, серед них поліцейський.
В Одесі загинули дві людини, постраждали дев’ять мешканців, серед них п’ятеро жінок і троє чоловіків. Пошкоджено пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс та залізничний вокзал.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив у своєму тг-каналі, що ця атака демонструє рішучість Кремля продовжувати війну та слабкість західної позиції на міжнародній арені.
«росія як завжди ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятимуть, паралельно намагаючись виправдовувати свій терор цивільного населення України „помилками Заходу та розширенням НАТО, і що росію не чують“. Уникати санкцій москва планує через імітацію дипломатії», — написав Коваленко.
Керівник Центру протидії дезінформації вважає, що кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі.
«Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися. І це вже давно питання не про Україну», — додав Коваленко.
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