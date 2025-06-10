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Бен Аффлек заявив, що заплатить мільйони, щоб викреслити колишню зі свого життя
Минув майже рік відтоді, як Бен Аффлек та Дженніфер Лопес вирішили розлучитися лише після двох років шлюбу. Але є дещо, що все ще пов'язує колишніх, і це величезний особняк, який вони придбали в Беверлі-Гіллз і який мав стати їхнім любовним гніздечком. Ця розкішна нерухомість зараз стоїть порожньою, оскільки була виставлена на продаж у липні минулого року за колосальні 60,8 мільйона доларів. Відтоді ця сума була зменшена на суттєві 8 мільйонів доларів. Але покупця досі не видно, пише Daily Mail.
Зараз, за словами інсайдерів, 52-річний Аффлек готовий піти на ще більше зниження ціни, якщо це означає, що він нарешті звільниться від єдиної речі, яка пов'язує його з недовгим союзом з 55-річною Лопес.
«Бен і Джей Ло знизили ціну на свій особняк у Беверлі-Гіллз, тепер він коштує на 8 мільйонів доларів менше, ніж вони за нього заплатили. Але для Бена це нічого не означає, — розповів інсайдер — Він справді просто хоче, щоб це було продано, аби він міг перерізати останній зв'язок, який пов'язує його та Дженніфер».
Подружжя придбало триповерховий будинок у травні 2023 року за 60,8 мільйона доларів готівкою. Відомий як Crestview Manor, розкішний маєток має головний будинок з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами, гостьовий пентхаус, двокімнатний будиночок для охоронців, будинок доглядача та гараж на 12 автомобілів. На території також є домашній бар, тренажерний зал, спортивний зал, боксерський ринг, баскетбольний та піклбольний майданчики, а також паркінг на 80 автомобілів.
Ціна знизилася на 8 мільйонів доларів, а це означає, що пара зазнає збитків, враховуючи різні ремонтні роботи, на які вони витратилися. Будинок здавався подружжю казковою мрією, з просторим плануванням, ідеальним для розміщення дітей Бена — Вайолет (19 років), Фінна (16 років) та Семюеля (13 років), а також 17-річних близнюків Дженніфер — Макса та Емми.
Але джерело повідомило Daily Mail, що житло насправді «спричинило драму» в їхньому шлюбі, оскільки Бен «ніколи не хотів витрачати стільки грошей на цей будинок».
Раніше повідомлялося, що Бен Аффлек хоче якнайшвидше продати дім, але є умови від Джей Ло.
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Фото Getty Images253
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