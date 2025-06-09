Дженніфер Лопес розпочала ремонт особняка: що відомо про її новий будинок

Дженніфер Лопес, у якої з Беном Аффлеком виникли проблеми через «квартирне питання», перетворює розбите серце на проєкт реконструкції, і не лише метафорично. Суперзірка взялася за сміливі дизайнерські проєкти, розпочинаючи масштабний ремонт свого нового маєтку Гідден-Гіллз вартістю 21 мільйон доларів. Це сигналізує про новий розділ як в її особистому, так і в професійному житті.

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Її остання нерухомість — це розлогий маєток, розташований в улюбленому серед знаменитостей анклаві Гідден-Гіллз, Каліфорнія. Він включає головний будинок площею майже тисячу квадратних метрів, гостьовий будинок, будиночок біля басейну, тренажерний зал, домашній кінотеатр, комплекс кінних стаєнь та кінний трек, пише Hola.

«Дженніфер ремонтує будинок і робить його таким, яким хоче його бачити, — розповіло джерело виданню. — Вона витрачає гроші, бо хоче, щоб оселя була світлою і щоб почуватися там щасливою».

Попри те, що дехто може сприйняти це як поворотний момент після розриву стосунків, джерела кажуть, що це радше про спокій, ніж про втечу. Лопес, як повідомляється, хотіла повернутися до спокійнішого способу життя.

«Дженніфер хотіла втекти від натовпу міста та насолоджуватися спокійнішим життям. Йдеться не про те, щоб бути далеко від Бена чи його родини», — сказало джерело.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес стала активно використовувати «боді помсти».

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