Бен Аффлек хоче якнайшвидше продати дім: але є умови від Джей Ло

Бен Аффлек вийшов «у люди» зі своїм сином, Семюелем Аффлеком, на шопінг. 52-річного актора, батька трьох дітей, сфотографували за курінням сигарети. Син і тато завітали до Ikea у каліфорнійському містечку Бербанк. Обидва були одягнені в повсякденний одяг, пише geo.tv.

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Бен був одягнений у синю сорочку на ґудзиках, світлі джинси та куртку-бомбер, а Семюел — у сірі спортивні штани та чорну футболку. Ця поява відбулася на тлі суперечки Бена з Джей Ло щодо продажу їхнього особняка вартістю 68 мільйонів доларів у Беверлі-Гіллз.

Бен і Дженніфер, які були одружені лише два роки, виставили маєток на продаж у липні минулого року, але ще не знайшли покупця. За даними TMZ, джерела повідомили, що актор хоче знизити ціну, а співачка проти.

Журналісти отримали інформацію від інсайдера: «Дженніфер вважає, що вони можуть отримати більше грошей за будинок, тому вона хоче залишити ціну як є. Але на ринку нерухомості застій, і він не продається. Бен хоче позбутися його, бо їхнє розлучення закінчилося, і він хоче розірвати всі зв'язки та жити далі», — пояснило джерело позицію Бена Аффлека у цій ситуації.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес подолала минулі труднощі.

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