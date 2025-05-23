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Майже рік без покупця: розкішний подружній будинок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека тепер на 8,1 мільйона доларів дешевший

21:29 23 травня 2025
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, фото Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек ніяк не можуть продати будинок, в якому вони жили, коли були одружені. За рік ціна особняка в Беверлі-Гіллз знизилася на 8,1 мільйона доларів, згідно з оголошенням на Zillow. Зіркова пара возз'єдналася та одружилася у липні 2022 року. Через рік після весілля вони придбали будинок у районі Крествью-Манор за 60,85 мільйона доларів. У липні 2024-го, пара виставила нерухомість на продаж за 68 мільйонів доларів. Оскільки покупців не було, ціна впала до 59,95 мільйона доларів, пише видання Yahoo.

Особняк, збудований у 2000 році, має 12 спалень та 24 повноцінні ванні кімнати. Він обладнаний усіма зручностями, які ви очікуєте від такого величезного будинку, включаючи ліфт, критий майданчик для піклболу та баскетболу, боксерський ринг та салон краси з місцем для миття волосся. Зовнішній вигляд не менш разючий: під'їзна дорога, обсаджена кущами, гараж на 12 місць та достатньо місця для додаткових 80 припаркованих автомобілів. Якщо 12 спалень недостатньо, поруч є гостьовий будинок. З величезного басейну та спа-центру відкривається приголомшливий вид на каньйон. Тож поки ви плаваєте або насолоджуєтеся смаколиками в обідній зоні на відкритому повітрі, можна милуватися дивовижним краєвидом.

Виявляється, цей маєток не вперше має труднощі з продажем. Згідно з публічними записами, нерухомість була продана у 2016 році за 22 мільйони доларів. У 2018-му після значного оновлення будинок отримав блискучу нову ціну: 135 мільйонів доларів. Протягом наступних п'яти років об'єкт кілька разів видаляли з продажу та виставляли на продаж з новою ціною. Саме тоді Джей Ло і Бен Аффлек придбали його за 60,85 мільйона доларів у травні 2023 року — більш ніж на 50% менше, ніж було спочатку виставлено на продаж.

Повідомлялося, що саме Бен наполягав на якнайшвидшому продажу цього маєтку, оскільки ніколи не був у ньому щасливим. А от Дженніфер і після розлучення з задоволенням там жила.

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Наразі Лопес і Аффлек вже мають нові будинки в районі Лос-Анджелеса.

Фото Getty Images

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