«Тепер у мене є задача — придумати, про що мріяти»: історія звільненого з полону захисника Маріуполя, якого не зустрічали в Україні родичі

Під час нещодавнього обміну військовополоненими в Україну повернувся 23-річний захисник Маріуполя Валерій. Про військовослужбовця розповіла у Facebook журналістка Юлія Суркова.

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Валерій потрапив у російський полон у 19 років, а сьогодні йому 23. За цей час він пройшов через вісім колоній та тюрем, найстрашнішою з яких була Таганрозька в’язниця.

«Найстрашніше місце на світі», — цитує журналістка Валерія, розповідаючи, що через тортури він схуд на 12 кілограмів.

Але, попри все, хлопець не втратив себе. Говорить чудовою українською мовою, яку вивчив у полоні від інших українських захисників. До цього був російськомовним.

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Валерій народився у Запорізькій області, його рідне місто зараз окуповане. Він навіть не знає, де зараз його мама та родичі, й тому йому не було кому подзвонити, коли він потрапив на українську землю.

Та навіть розмови з журналістами приносять йому глибокі емоції.

«Я зараз розплачусь… Тепер у мене є задача — придумати, про що мріяти, знайти нову мрію. Бо три роки й три місяці я мріяв про одне — вийти на волю», — каже він, стискаючи в руках пачку цигарок, подарованих матір’ю зниклого безвісти військового, яка продовжує чекати на свого сина. Цигарку Валерій випалив вперше за три роки.

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Люди підходили до Валерія, показували йому фотографії зниклих та полонених: «Ви бачили військового з позивним „Махно“?», «З вами хтось був з Курського напрямку?» Він здивовано перепитує: «З Курського напрямку?» В полоні захисник нічого не чув про успіхи України на полі бою.

Журналістка також розповіла, як до огорожі підбігла молода заплакана дівчина. На її плечах — прапор України. «Я просто хочу сказати вам, як я вам вдячна і як ми всіх вас чекали», — вона каже це Валерію. І сподівається одного дня сказати те саме своєму нареченому, який зник під Часовим Яром.

Валерій ледь стримує сльози: «Я вам більше вдячний, ніж ви мені, — за такі слова».

А перед тим, як сісти в автобус, він просить журналістів передати важливе повідомлення: десь в Україні є дівчина на ім’я Руслана. Вони були знайомі до полону. Валерій хоче, щоб вона знала: він живий.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як завдяки акції на підтримку військовополонених у Варшаві вдалося дізнатись про долю солдата з Полтавщини.

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