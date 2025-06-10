Україна U21 — Данія U21: де і коли безкоштовно дивитися онлайн матч Євро-2025, ставки букмекерів

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка перемогла в останньому спарингу іспанців (1:0), проведе на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві перший матч фінального турніру чемпіонату Європи проти команди Данії (арбітр — Гога Кікачеїшвілі з Грузії).

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У минулі роки молодіжні збірні України та Данії грали одна з одною 12 разів, відсвяткувавши по чотири перемоги та ще стільки ж разів зігравши внічию (загальна різниця м'ячів — 17:16 на користь представників півночі). До речі, в єдиному матчі в рамках фінальних турнірів Євро «жовто-сині» 2006-го обіграли скандинавів — 3:2.

Невеликим фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Хойєра Штеффена. Наприклад, контора GGBet приймає ставки на перемогу Данії з коефіцієнтом 2,38, на нічию — 3,40, на виграш української команди — 2,85.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Данія U21 дивіться о 19:00 на безкоштовних телеканалах «Перший» та MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.

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Євро-2025. Група D. 1-й тур

12 червня (четвер)

Україна U21 — Данія U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт

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Ще в одному матчі у групі цього ж дня у Кошиці зіграють Фінляндія та Нідерланди (початок — о 22:00).

Що ж до української команди, то 15 червня вона зустрінеться у Кошиці з фінами, а 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» розгромила у спарингу «Мурсію» U21.

Фото uaf.ua

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