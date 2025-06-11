Незвичайні маршрути та поодинокі подорожі: головні туристичні тренди року

Щороку в туристичній галузі виникають нові тренди. Наприклад, сьогодні, коли багато людей у світі встигли подивитися столиці різних країн, мандрівники обирають як маршрути друге й третє за величиною міста. Наприклад, у Франції це Марсель та Ліон. Марсель — найбільший порт, відомий своєю архітектурою, а Ліон вважається гастрономічною столицею Франції. В Італії — це модна столиця країни Мілан та відомий своєю незвичайною атмосферою Неаполь. В Іспанії — Барселона та Валенсія.

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Ще один тренд — спеціальні маршрути, де можна побачити надзвичайно гарні краєвиди. Це може бути, наприклад, океан, пустеля чи тропічний ліс.

Дедалі популярнішими у світі стають подорожі на самоті. Причина в тому, що в ритмі сучасного життя все складніше синхронізуватися із друзями та рідними.

Але, хоч би який маршрут вибрала людина, важливо, щоб після подорожі вона повернулася оновленою й натхненною. Це ж стосується й вибору того, мандрувати з кимось чи наодинці.

Раніше експертка з туризму Марина Білоножко розповідала в інтерв'ю «ФАКТАМ» про подорожі автобусом за кордон.

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Фото Ольги Сметанської

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