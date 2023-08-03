«В дорозі можете бути значно довше, ніж розраховуєте»: експертка з туризму Марина Білоножко про подорожі автобусом за кордон

Відомий данський казкар Ганс Крістіан Андерсен писав, що подорожувати — означає жити. А жити — означає відкривати для себе щось нове, незвідане, цікаве. Чи працює нині, під час війни, туристична галузь в Україні? Які напрямки туризму найпопулярніші? Як зробити поїздку максимально комфортною? Про це «ФАКТИ» розпитали експертку з туризму, невістку народних артистів України Світлани та Віталія Білоножків, Марину Білоножко.

«Відпочинок повертає людей до життя, дає їм ресурс та перезавантаження»

— Я відкрила туристичну агенцію у квітні 2019 року, — розповідає Марина Білоножко. — Тільки почала працювати, як почалася пандемія. Для туристичної галузі це був надскладний час, всі ми тоді вважали, що гірше бути вже не може, але попереду нас чекало ще страшніше випробування. Коли почалася війна, я думала, що більше в туризмі працювати взагалі не буду. Хто ж буде подорожувати під час війни? Проте я помилялася. Поступово туристична галузь почала оживати. З'явились перші чартерні вильоти із сусідніх країн — Польщі та Молдови. Виникла потреба в автобусних турах, які в довоєнний час були не дуже популярні, адже дістатися літаком до омріяного місця відпочинку було набагато легше. Не останню роль у популярності автобусних турів відіграє досить прийнятна ціна, адже авіапереліт, як відомо, значно дорожчий.

— Хто ваші клієнти сьогодні?

— Серед них чимало тих, хто ніколи не відпочивав за кордоном, тому що відкладав це на невизначений період, але війна змусила переосмислити багато речей. Люди кажуть, що почали розуміти: відкладати життя на «потім» не варто. Серед замовників подорожей — жінки, часто з дітьми, немало сімейних пар віком понад шістдесят років, чимало з них все життя працювали й не дозволяли собі витрачати гроші на відпочинок. Якось я поцікавилася в однієї жінки: «Чому ж ви вибрали такий важкий час для подорожі?» У відповідь почула: «Все відкладала. Нині ж прийшло розуміння: якщо у дім влучить ракета, можна загинути, так нічого в житті й не побачивши». Відпочинок повертає людей до життя, дає їм ресурс, перезавантаження та відновлення. Саме тому, вважаю, подорожувати треба, попри те, що хтось каже, мовляв, це не на часі. Мамам з дітьми, людям похилого віку, які кожного дня відчувають небезпеку, психіка яких травмована постійними сиренами та обстрілами, це вкрай необхідно.

— Які напрями туризму зараз мають найбільший попит?

— Особливо популярні автобусні тури до Болгарії, Чорногорії, Хорватії, Албанії, Італії, Туреччини, Греції. Влітку у пріоритеті відпочинок на морі. Мають високий попит поїздки до Болгарії, оскільки дорога займає лише добу. Але досить популярні напрями й Чорногорія, Греція та Туреччина, хоча добиратися до місця призначення доводиться близько двох діб.

Краса природи завжди надихає

— А які екскурсійні тури популярні?

— Цим напрямком більше цікавляться весною та восени. Найбільший попит мають екскурсійні поїздки до Австрії, Нідерландів, Італії… Зазвичай такий тур передбачає відвідування найцікавіших міст у країні. Наприклад, в Італії це Рим, Флоренція, Венеція… Тур переважно спланований так, щоб туристи змогли побачити видатні пам’ятки й відпочити.

— Яка тривалість подорожі, на вашу думку, оптимальна?

— 7−9 ночей (плюс два дні на дорогу).

«Я зазвичай беру з собою в дорогу подушку під шию, термальну воду для обличчя, маску на очі для сну»

— Автобусний тур — як правило, подорож не з легких. Особливо важко їхати у спеку. Як зробити поїздку автобусом комфортнішою?

— Перш за все не варто економити, обираючи перевізника. Різні компанії пропонують різний рівень сервісу. Обираючи надто дешевий варіант перевезення, люди потім часто жаліються, що автобус був некомфортним: мало місця для ніг, не працював кондиціонер…

— Часом люди беруть у подорож зайві речі, а того, що потрібно, немає. Що порадите не забути, а що варто залишити вдома?

— Я, наприклад, зазвичай беру з собою подушку під шию, термальну воду для обличчя, маску на очі для сну. Варто закачати на гаджет цікавий фільм чи улюблену музику, щоб слухати в навушниках, взяти цікаву книжку. Час пролетить швидше. Взуття та одяг мають бути зручними.

Екскурсійні тури дають можливість побачити архітектурні перлини світу – наприклад, Собор Паризької Богоматері

— Які поради дасте тим, хто подорожує з дітьми?

— Я б радила брати в автобусні тури дітей з семи років. Зараз є, чим зайняти дитину: можна закачати її улюблені мультфільми чи фільми на планшет або телефон. Подорожуючи з дітьми, їжі беріть з собою достатньо, оскільки в дорозі можете бути значно довше, ніж розраховуєте.

— Зараз у багатьох людей заробітки знизились. На чому варто економити у подорожі, а на чому ні?

— Кожна людина має свої пріоритети. Для когось, наприклад, не принципово важливо, що готель розташований не на першій лінії та не такий новий, — а це завжди дешевше. Значна різниця у ціні може бути, якщо їхати не в сезон. Проте я б не радила обирати надто економні варіанти, оскільки відпочинок є відпочинок, він має приносити задоволення.

Влітку особливо популярний відпочинок на морі

«У ручній поклажі має бути кофта чи куртка, адже ввечері може бути досить прохолодно»

— З якими проблемами люди нерідко стикаються під час подорожі? Та як їх уникнути?

— У дорозі трапляється різне. Може й автобус зламатись, тоді пасажирам доводиться чекати, поки його відремонтують або нададуть інший. На кордоні можуть бути великі черги, і можна простояти кілька годин. Туалети на зупинках за кордоном можуть бути платними, і до цього треба теж бути готовими, мати дрібні гроші для розрахунку. Головне у всіх ситуаціях — зберігати спокій та ставитися з повагою до людей навколо. Всі проблеми можна вирішити. Не забувайте брати з собою повербанки, щоб зарядити телефон, бо розетки в автобусі можуть не працювати або їх взагалі не буде.

— Яку їжу варто брати в автобусний тур, а яку ні?

— Головне, щоб з собою була вода, можна взяти бутерброди, яблука, банани, сухофрукти, горішки. Не раджу брати котлети, домашню ковбасу та інші страви, що пахнуть часником та цибулею. Такі запахи для інших пасажирів не надто приємні. До того ж не слід брати їжу, яка швидко псується і якою можна у дорозі отруїтися.

— Чи є обмеження щодо ваги валізи для автобусного туру? Які речі варто мати з собою у ручній поклажі в автобусі?

— Валіза має бути вагою до 25 кг. Також допускається ручна поклажа чи рюкзак вагою 5 кг на одного дорослого пасажира. У ручному багажі має бути кофта чи куртка, адже ввечері може бути досить прохолодно, особливо коли стоїте на вулиці у черзі на кордоні. Окрім необхідних вам ліків, дозволених для перевезення, візьміть у ручну поклажу таблетки від головного болю та нудоти.

— Марино, яке ваше професійне кредо?

— Прагну організувати якісний відпочинок для кожного туриста. Хочеться, щоб люди завжди були задоволені відпочинком.

А про те, які косметичні засоби слід взяти з собою у дальню дорогу, розповіла візажистка, викладачка Школи макіяжу Анна Баланюк.

Фото з альбому Марини Білоножко

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