«Міф про те, що „гарячий тур“ можна придбати у будь-який момент, дуже розповсюджений», — експертка з туризму Марина Білоножко

«Раджу бронювати готель для літнього відпочинку заздалегідь»

— Коли діти вже не зовсім маленькі, я б радила розглянути варіанти відпочинку на морі, комбінуючи оздоровлення з розвагами, — говорить Марина Білоножко. — Один із популярних маршрутів — Коста-Дорада. Це одна із перлин Іспанії. Там знаходяться величезний парк розваг «Порт Авентура» та розважальний комплекс «Фераррі Ленд». Дітям там дуже подобається, оскільки вони можуть відвідати багато різних атракціонів. Також в Іспанії цікава екскурсійна програма. Можна відвідати театр-музей Сальвадора Далі у місті Фігерас, а у Барселоні — парк Гуель, спроєктований легендарним архітектором Гауді.

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Також популярний напрям для подорожей — Франція. Моя донька-школярка мріяла про подорож до Парижу, й ми відвідали це місто на весняних канікулах. Окрім огляду всесвітньо відомих історичних пам’яток, дітям буде цікаве відвідування «Діснейленду».

— Як краще дістатись з України до популярних місць відпочинку за кордоном?

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— Зараз дуже зручно добиратись до аеропорту у Кишиневі потягом, а вже звідти летіти до Франції чи до іншої країни. В цьому сезоні є прямі чартерні рейси з Кишинева до Іспанії. Зокрема у таких напрямках: Аліканте, Майорка та Барселона. Також додався рейс до Халкідікі у Греції. Минулого року був рейс тільки на острів Крит. Але, добираючись з України до аеропорту у Кишиневі, потрібно розраховувати час с запасом, бо потяг може затримуватися. Подорож особливо зручна для мам з маленькими дітьми, оскільки нещодавно у потязі з’явився дитячий вагон, який обладнано ігровими локаціями для дітей.

Цей шлях (потяг плюс літак) я б пропонувала не тільки для мам з дітьми, але і для людей похилого віку, які мають проблеми зі спиною. Адже, наприклад, подорож до Греції чи Туреччини автобусом дуже довга — понад 36 годин. Та ще й дивлячись який пункт призначення. Автобус може доставити до Афін, а потім ще потрібний трансфер до курорту. По вартості ж поїздка автобусом або потяг+літак не дуже відрізняються.

А от до Болгарії дорога автобусом не така довга. Якщо на кордоні не буде черг, то можна дістатись приблизно за добу.

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— Чому тури у Грецію стають все більш популярними?

— В Греції можна забронювати як готель, так і недорогі апартаменти. У цій країні можна поєднати відпочинок на морі з цікавою екскурсійною програмою, адже Греція має багату культурну спадщину. У цій країні також дуже гарна природа.

Краса природи Греції вражає та надихає

— Як визначитись з вибором місця відпочинку?

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— Мамам з маленькими дітьми варто обирати готелі, де для малечі передбачено чимало розваг. Якщо діти вже дорослі, варто обирати тури з цікавою екскурсійною програмою. У кожної людини свої потреби, з них треба виходити. А також, звичайно, з бюджету. До речі, чимало чудових пропозицій існує й для відпочинку в Україні. Це в основному Закарпаття. Існує багато готелів, які пропонують високий рівень сервісу, дуже якісне харчування.

Озеро Синевир – одна із перлин Карпат

— Коли варто бронювати готель для літнього відпочинку?

— Я раджу робити це заздалегідь, якщо для вас у виборі важливий критерій «ціна-якість». У цьому році, попри війну, люди в Україні повернулись до раннього бронювання турів. Чимало бронювань літнього відпочинку було здійснено ще взимку і навіть восени. Причина у тому, що туроператори надали дуже вигідні умови бронювання під передоплату.

— Чи популярний зараз формат «all inclusive», тобто «все включене»?

— Так, як і завжди. Чимало людей хочуть сплатити гроші за тур і ні про що вже не турбуватись на місці. Особливо такий формат зручний саме для сімейного відпочинку з дітьми. Проте є й такі туристи, які не хочуть привʼязуватись до одного ресторану й прагнуть відвідувати різні.

«Номер готелю з видом на море коштує дорожче, ніж на басейн чи сад»

— Які стереотипи існують у туризмі?

— Дуже розповсюджений про те, що «гарячий тур» можна придбати у будь-який момент. Але це не так. «Гарячим туром» можна назвати відмовний тур (коли туристи забронювали і з якоїсь причини не можуть поїхати). Тоді цей тур продається за нижчою вартістю. Також «гарячі тури» з’являються, коли літак не заповнюється і тур стає дешевшим внаслідок авіаквитків. Зазвичай така інформація стає відомою за день до вильоту.

Але якщо ви хочете обрати якийсь конкретний популярний готель й не забронювали місця заздалегідь, то потрапити туди буде практично неможливо.

Ще один стереотип такий. Чимало людей думають, що замовляти готель у туристичному агентстві дорожче, ніж бронювати самостійно. Насправді ж великі туроператори укладають договір з готелем раніше і мають контрактні ціни. Це стосується і місць у літаку, які туроператор викупає заздалегідь. У пакеті послуг турагенції — квитки, трансфер, проживання в готелі, медична страховка та ще і супровід.

Гора Монсеррат у Іспанії овіяна легендами

— На чому можна зекономити у подорожі?

— Як я вже казала, дуже вигідне раннє бронювання. Взимку готелі пропонують суттєві знижки тим, хто бронює готель для літнього відпочинку. Якщо хочете зекономити, варто брати номер меншої площі. Також варто враховувати, що номер з видом на море зазвичай коштує дорожче, ніж на басейн чи сад. Вигідно бронювати у готелі номер зі сніданком та вечерею. Але потрібно бути готовими до того, що напої на вечері можуть пропонуватись за додаткову оплату. Ще важливо враховувати, чи має готель свій власний пляж. Оскільки в багатьох країнах пляжі муніципальні, то відпочивальникам в такому разі потрібно платити за шезлонг з парасолькою.

Про те, як уникнути деяких некомфортних ситуацій під час поїздок, читайте в публікації «Якось, вирушаючи за кордон, жінка замість паспорта взяла трудову книжку», — експертка з туризму Марина Білоножко.

Фото з альбому Марини Білоножко

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