Відомий англійський письменник Оскар Уайльд писав: «Подорожі — це найкращий спосіб відчути себе живим та насолоджуватися життям. Вони допомагають нам розширювати наші горизонти та знаходити нові заняття». І ці його слова зараз надзвичайно актуальні.

Туристична галузь, попри війну, працює. Про те, які напрями подорожей обирають сьогодні наші співвітчизники та як уникнути некомфортних ситуацій під час поїздок, «ФАКТИ» поговорили з експерткою з туризму, невісткою народних артистів України Світлани та Віталія Білоножко, Мариною Білоножко, яка вже давала поради нашим читачам щодо подорожі автобусом за кордон.

«Перед поїздкою ретельно перевірте наявність та строк дії документів, бо подорож може закінчитись, не почавшись»

- Попри війну наші співвітчизники прагнуть подорожувати, щоб відчувати, що життя триває, — говорить Марина Білоножко. — Подорожі надихають, покращують психологічний стан, даруючи позитивні емоції. І це дуже важливо. Серед подорожуючих — жінки, часто з дітьми, немало сімейних пар віком понад шістдесят років. Ці люди, перебуваючи в Україні, щодня відчувають небезпеку, живуть у постійному стресі. Відпочинок повертає їх до життя, надає оптимізму.

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— Які напрями подорожей особливо актуальні восени?

- Перш за все, наші співвітчизники хочуть продовжити для себе літо. Саме тому обирають морський відпочинок у Египті. Також в жовтні ще їдуть до Туреччини та Греції. До речі, ціни восени на такі тури приємніші, ніж влітку. Затребувані і екзотичні тури. Це подорожі на Занзібар, до Тайланду та Домініканської республіки… Попитом користуються і екскурсійні автобусні тури. Серед найбільш затребуваних напрямків — Відень, Флоренція, Рим та Венеція. Також охоче люди подорожують до країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви.

Морський відпочинок у Єгипті дарує незабутні враження

— Які поради дасте подорожуючим?

- Напередодні поїздки важливо все чітко спланувати і розрахувати за часом. Через те, що аеропорти в Україні не працюють, доводиться вилітати з інших країн, тому потрібно завчасно туди дістатись. Треба враховувати, що на кордоні можуть бути черги, затримка з перевіркою документів, тому можна запізнитися на літак. Перед поїздкою ретельно перевірте наявність та строк дії документів, бо подорож може закінчитись, не почавшись. Пам’ятаю випадок: якось жінка, відправляючись за кордон, взяла замість паспорта трудову книжку. Отож, будьте уважні. До того ж зараз через війну правила виїзду за кордон змінюються дуже часто і за цими змінами треба слідкувати. Скажімо, виїзд жінок -держслужбовців потребує додаткових документів. Виїзд дітей без супроводу батьків також потребує нотаріально завірених документів. Це все потрібно знати, щоб на кордоні не повернули назад.

«У дорогу не беріть продукти, що швидко псуються, тому що ними легко отруїтися»

- Дуже часто пасажири в аеропорту забирають не свій багаж, плутаючи чемодани, бо вони схожі, — продовжує розповідь Марина Білоножко. — І потім все це дуже важко вирішити. Свій чемодан варто якось позначити, щоб уникнути таких ситуацій. Наприклад, міцно прикріпити кольорову стрічку на ручку чи зробити якусь яскраву позначу. Також завжди варто перевіряти написи на бірці, яку вам при реєстрації наклеїли на ручку чемодана. На ній мають бути правильно прописані ваше прізвище й ім’я та номер багажу (такий, як у вас в посадковому квитку). При необхідності це значно полегшить пошук речей. Якщо багаж загубився, потрібно в аеропорту написати заяву про його втрату.

— Але що робити, якщо багаж загубився на зворотньому шляху, коли людині треба повертатись в Україну? Вона ж не може заради багажу чекати кілька днів у іншій країні, бронювати для цього готель…

- Аеропорти у нас, як відомо, зараз не працюють, а послуги доставки загубленого багажу до України не існує. Проте, якщо ваш багаж знайдено, його отримання можна комусь доручити в аеропорту іншої країни. Така процедура здійснюється лише при наявності нотаріально завіреного документа — доручення. Якщо речі не знайдені, зазвичай авіакомпанія виплачує пасажиру компенсацію.

— Які ще надзвичайні ситуації можуть виникати та як їх уникнути?

— Щоб не зіпсувати подорож, варто ретельно продумати харчування під час подорожі. У дорогу не беріть продукти, що швидко псуються, тому що ними легко отруїтися. Раджу взяти з собою яблука, горішки, сухофрукти, щоб підкріпитися, коли захочеться їсти. Згадую кумедний випадок з туристами, що відправились на відпочинок до Єгипту. Вранці дзвінок: «У нас же всі продукти зіпсуються! А що тут у номері готелю холодильника немає?» Я кажу, що є міні-бар. А вони мені: «Та хіба в цей міні-бар влізе вся наша ковбаса, буженина, сало?» Я тоді довго сміялась. Люди приїхали за кордон зі своїм «all inclusive».

— Восени погода швидко змінюється. Як порадите одягатись у дорогу?

— Якщо їдете на море у теплі країни, вирушайте у подорож у одязі, який доречний щодо нашої погоди. А з собою беріть вбрання, які будуть актуальні на відпочинку. Якщо плануєте екскурсійну подорож, візьміть з собою зручне взуття (наприклад, кросівки) та легку куртку. Перед виїздом обов’язково ознайомтесь з погодою згідно маршруту своєї подорожі. Це дозволить краще зорієнтуватись та підготуватись.

Краса Флоренції зачаровує туристів

«Американський письменник Генрі Міллер вважав: «Істинне призначення вашої подорожі — це не місце на карті, а новий погляд на життя»

— Нині чимало людей обмежені у грошах. На чому порадите економити у подорожі?

- Наприклад, на готелі. Не завжди якість сервісу визначається лише кількістю зірок. Можна знайти затишний та комфортний готель з меншою їх кількістю, тому дешевший. Чому дешевший? Тому що там менші за розміром номери, немає сауни та басейну, менший асортимент страв на сніданку, хоча, можливо, і не гірший за якістю. Ще до війни люди полюбили гарячі тури. Такі пропозиції — це теж можливість зекономити. Можна суттєво заощадити кошти і якщо бронювати тур заздалегідь — наприклад, вже зараз на новорічні свята. Адже що ближче до дати виїзду, то ставатиме дорожче.

— Які афоризми відомих людей про подорожі у вас улюблені?

— Відомий данський казкар Ганс Андерсен писав, що подорожувати — значить жити. А американський письменник Генрі Міллер вважав: «Істинне призначення вашої подорожі — це не місце на карті, а новий погляд на життя». А ще мені дуже подобається вислів, автора якого, на жаль, не знаю: «Подорож — єдина річ, купуючи яку, стаєш багатшим». Ці слова я зробила заголовними на своїй сторінці у Фейсбуці, бо, на мою думку, це справді так.

— Оскар Уайльд писав, що подорожі можуть змінити життя людини. І це справді так. Одна моя знайома так любила та любить подорожувати, що знайшла роботу у сфері туризму. А чи траплялись у вашій практиці випадки, коли подорож змінила чиєсь життя?

- Випадок, про який ви розповіли, це наче про мене. Я також пішла працювати в туризм, бо завжди любила подорожувати. Зазвичай сама обирала готелі, складала екскурсійну програму. Скажу чесно, працювати у цій сфері нелегко, адже треба постійно бути на зв’язку з клієнтами та вирішувати проблеми, що виникають. Проте я дуже люблю свою роботу, адже відчуваю себе щасливою, коли дарую людям приємні емоції і враження. Коли вони повертаються з відпочинку задоволенні — для мене це найвища винагорода.

Нагадаємо поради візажистки Анни Баланюк щодо того, які косметичні засоби слід взяти з собою у дальню дорогу.

Фото з альбому Марини Білоножко

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