«Навіть під час війни проти України росії вдається трохи збільшувати запаси зброї», — генсек НАТО

Економіка НАТО в 25 разів більша за російську. Якщо у першого ВВП 50 трильйонів, то у рф — 2 трильйони. Але росія виробляє в чотири рази більше зброї, ніж усі держави НАТО, про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у британському Чатем-Хаусі, пише «Європейська провда».

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«Чи буде росія накопичувати запаси, коли ми досягнемо стійкого перемир'я в Україні? Так це — факт. Навіть під час війни проти України їм вдається трохи збільшувати запаси зброї. А кожна війна починається з накопичення боєприпасів на складі», — сказав Рютте.

Ситуація, коли у нас запаси боєприпасів недостатні — взагалі неприпустима, зазначив Рютте.

«Ми у тій ситуації, коли росіяни випереджатимуть нас у 4 рази! Гляньте на нашу протиповітряну оборону. У нас нема достатньо ресурсів для вашої гри, нам потрібно вп'ятеро більше систем для захисту від ракет. Потрібне збільшення на 400%», — зауважив чиновник.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Німеччина готується до нападу рф на НАТО.

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