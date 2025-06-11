41.15 / 41.69 47.21 / 47.89
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Не так просто, як здається: що важливо знати при виборі омивача для автомобіля

17:41 11 червня 2025
Омивач для авто потрібно підбирати в залежності від сезону, фото з відкритих джерел

Для того, щоб автомобіль служив довго та поїздки на ньому були безпечними, власникам потрібно не тільки обирати якісне пальне, а й знати, який омивач використовувати.

По-перше, омивач повинен бути сумісним з маркою авто. Деякі моделі машин мають чутливі системи, тому потрібно детально вивчити вимоги до авто й до омивача.

Відомо, що омивач потрібно вибирати залежно від сезону. Наприклад, взимку слід брати омивач з температурою замерзання до мінус 20 градусів, а влітку — легкі засоби з нейтральним pH, які не шкодять лакофарбовому покриттю, пише 24 канал.

Якісний омивач має містити спирт (етанол або ізопропанол), дистильовану воду та мийні компоненти. Але він не має містити агресивних хімікатів. Різкий аміачний запах може свідчити про низьку якість або небезпечні домішки.

РЕКЛАМА

Перед покупкою експерти радять протестувати продукт, щоб побачити, як він справляється з брудом і чи залишає розводи на склі.

Зберігати омивач потрібно у сухому прохолодному місці. Також потрібно раз на сезон, особливо після зими, змінювати омивач, щоб не було осаду в системі.

Автомобільні експерти звертають увагу на те, що для щоденної їзди підійде 5 літрів омивача, але для тривалих поїздок -10.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як зберегти автомобільний акумулятор, та чому його потрібно відключати, якщо машина не використовується тривалий час.

86

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня

Гороскоп на 11 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Водоліям потрібно звернути увагу на деталі, а Дівам переглянути застарілі домовленості: гороскоп на 11 червня

ракетний комплекс «Гром-2»

Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів

Наступний матеріал
Новини партнерів