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Не так просто, як здається: що важливо знати при виборі омивача для автомобіля
Для того, щоб автомобіль служив довго та поїздки на ньому були безпечними, власникам потрібно не тільки обирати якісне пальне, а й знати, який омивач використовувати.
По-перше, омивач повинен бути сумісним з маркою авто. Деякі моделі машин мають чутливі системи, тому потрібно детально вивчити вимоги до авто й до омивача.
Відомо, що омивач потрібно вибирати залежно від сезону. Наприклад, взимку слід брати омивач з температурою замерзання до мінус 20 градусів, а влітку — легкі засоби з нейтральним pH, які не шкодять лакофарбовому покриттю, пише 24 канал.
Якісний омивач має містити спирт (етанол або ізопропанол), дистильовану воду та мийні компоненти. Але він не має містити агресивних хімікатів. Різкий аміачний запах може свідчити про низьку якість або небезпечні домішки.
Перед покупкою експерти радять протестувати продукт, щоб побачити, як він справляється з брудом і чи залишає розводи на склі.
Зберігати омивач потрібно у сухому прохолодному місці. Також потрібно раз на сезон, особливо після зими, змінювати омивач, щоб не було осаду в системі.
Автомобільні експерти звертають увагу на те, що для щоденної їзди підійде 5 літрів омивача, але для тривалих поїздок -10.
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