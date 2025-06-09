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Проблемний акумулятор: про що водії повинні пам'ятати у спеку

13:11 9 червня 2025
Акумулятор в машині, фото інтернет

Українським водіям, які влітку воліють їздити з працюючим кондиціонером, варто подумати про те, як зберегти автомобільний акумулятор.

Як відомо, акумулятор — один з найважливіших вузлів автомобіля. Середній термін служби його становить 3−5 років, іноді трохи більше. Саме поїздки з увімкненим кондиціонером становлять найбільшу небезпеку для автомобільного акумулятора, пише today.

Річ у тому, що генератор просто не встигає поповнити енергію й постійно не дозаряджається. Через це погіршується стан пластин.

Ознаки розрядження акумулятора не варто ігнорувати, радять автомобільні експерти. Акумулятор погано переносить розряд більш ніж на 30%. Якщо батарея довго стоїть у розрядженому стані, вона взагалі втрачає свою ємність.

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Щоб уникнути проблем, потрібно менше перебувати в дорожніх заторах, не їздити на короткі відстані, з активним споживанням електроенергії. Адже під час короткочасної роботи двигуна акумулятор не встигає отримати достатню кількість підзарядки.

Акумулятор повністю заряджається під час тривалих поїздок (не менше однієї години).

Якщо машина не використовується тривалий час, потрібно відключити акумулятор, щоб він у сплячому режимі не споживав електроенергію.

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Доведеться також пам'ятати про профілактику — регулярно очищати клеми та корпус акумулятора, перевіряти рівень та щільність електроліту.

Нагадаємо, автоексперти назвали сім вірних ознак того, що настав час міняти акумулятор машини.

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