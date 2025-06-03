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Рівень, якого ми ще не бачили: США про операцію «Павутина»
Україна завдала удару по авіабазах, розташованих за тисячі кілометрів від її кордону, в рамках сміливої військової операції, знищивши десятки російських військових літаків стратегічної авіації. Атаки дронів відбулися напередодні мирних переговорів у Стамбулі між росією та Україною, які були напруженими через невизначеність і тиск з боку президента США Дональда Трампа. Адміністрація Трампа не була попереджена про операцію, повідомив CNN її представник.
Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив CNN, що атака України продемонструвала рівень складності, якого вони раніше не бачили.
Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні відомості під час поїздки до бази Ендрюс, але ще не розмовляв зі своїми українськими колегами, повідомив представник міністерства.
Як розповів голова СБУ Василь Малюк, у результаті вдалось уразити 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Орієнтована вартість уражених українськими БпЛА стратегічних літаків росії — 7 мільярдів доларів.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна переписала правила війни.232
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