На Харківщині росіяни атакували саперів, є жертва та поранені

На Харківщині, яка майже весь час перебуває під обстрілами ворога, росіяни під час розмінування сільгоспугідь цинічно атакували саперів. Один піротехнік загинув, ще двоє його колег поранені.

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Обстріл стався на звільнених територіях Ізюмського району, повідомили у ДСНС.

«Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу», — зазначили рятувальники.

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На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

Загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

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На службі у ДСНС він був з 2023 року, а на посаді сапера-механіка — з 2024-го.

«Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити», — згадують його побратими.

Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.

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«Сьогодні ми втратили не просто фахівця — ми втратили Людину. Героя. Тата. Чоловіка. Побратима», — зазначають колеги загиблого.

Також сьогодні росіяни вдруге за тиждень атакували ударним БпЛА пожежно-рятувальну частину у Родинському на Донеччині. Влучили поруч із будівлею — пошкоджена зовнішня стіна, віконні блоки та вхідні двері.

На щастя, особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена, повідомили у ДСНС.

А у Харкові, який сьогодні вночі пережив чергову атаку ворога, у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ударів по місту, повідомив міський голова Терехов. За його даними, вранці у лікарні помер її чоловік. Загалом поранень зазнали 56 людей, включно з девʼятьма дітьми. В лікарнях міста досі залишаються 11 людей, в тому числі діти віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан — середньої тяжкості.

У місті колосальні руйнування: загалом постраждали 103 житлові будинки. У Слобідському районі переважно пошкоджено багатоповерхівки, в Основʼянському — здебільшого приватні оселі.

Також постраждали й обʼєкти міської інфраструктури: цвинтар, тролейбусне депо, 9 тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство.

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