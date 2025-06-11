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На Харківщині росіяни атакували саперів, є жертва та поранені
На Харківщині, яка майже весь час перебуває під обстрілами ворога, росіяни під час розмінування сільгоспугідь цинічно атакували саперів. Один піротехнік загинув, ще двоє його колег поранені.
Обстріл стався на звільнених територіях Ізюмського району, повідомили у ДСНС.
«Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу», — зазначили рятувальники.
На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.
Загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.
На службі у ДСНС він був з 2023 року, а на посаді сапера-механіка — з 2024-го.
«Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити», — згадують його побратими.
Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.
«Сьогодні ми втратили не просто фахівця — ми втратили Людину. Героя. Тата. Чоловіка. Побратима», — зазначають колеги загиблого.
Також сьогодні росіяни вдруге за тиждень атакували ударним БпЛА пожежно-рятувальну частину у Родинському на Донеччині. Влучили поруч із будівлею — пошкоджена зовнішня стіна, віконні блоки та вхідні двері.
На щастя, особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена, повідомили у ДСНС.
А у Харкові, який сьогодні вночі пережив чергову атаку ворога, у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ударів по місту, повідомив міський голова Терехов. За його даними, вранці у лікарні помер її чоловік. Загалом поранень зазнали 56 людей, включно з девʼятьма дітьми. В лікарнях міста досі залишаються 11 людей, в тому числі діти віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан — середньої тяжкості.
У місті колосальні руйнування: загалом постраждали 103 житлові будинки. У Слобідському районі переважно пошкоджено багатоповерхівки, в Основʼянському — здебільшого приватні оселі.
Також постраждали й обʼєкти міської інфраструктури: цвинтар, тролейбусне депо, 9 тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство.45
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