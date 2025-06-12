Не лише не додадуть, а й заберуть: кого з пенсіонерів і чому змусять повернути виплати

У той час, як деяким українським пенсіонерам обіцяють зростання виплат на 2000 гривень, інших ці кошти можуть попросити повернути. Йдеться про так звані «зайві» пенсійні виплати, які стають такими через деякі умови.

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Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Як підкреслили в управлінні, на розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України, а за відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування та виплата зайвих коштів, які пенсіонеру обов'язково доведеться повертати.

Так, на розмір пенсії можуть вплинути такі факти, як:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (необхідність повідомлення про працевлаштування або звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки або підвищення, які передбачені лише непрацюючим пенсіонерам);

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (в цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місця проживання (встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені);

зміна статусу (позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (при працевлаштуванні пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії).

У разі настання таких обставин необхідно інформувати Пенсійний фонд України, звернувшись до найближчого сервісного центру, або зробити це дистанційно — подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати або тривалість стажу.

«Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду або в судовому порядку», — підкреслили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Тим часом в ООН продовжили виплату додаткової грошової допомоги для 315 тисяч пенсіонерів, осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю до кінця липня 2025 року.

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