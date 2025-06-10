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ООН продовжила виплати пенсіонерам в Україні: хто має право на гроші
Через війну в Україні змінюються правила виплати пенсій, при цьому міжнародні благодійники намагаються старанно виконувати свої зобов'язання. Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю до кінця липня 2025 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей, повідомили у Пенсійному фонді України.
«Завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Подавати заявки чи реєструватися не потрібно — допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту)», — йдеться в повідомленні.
Області, в яких виплачується допомога: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до Всесвітньої продовольчої програми чи до ПФУ.
Як писали «ФАКТИ», експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін порадив, як перевірити правильність нарахування пенсії.135
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