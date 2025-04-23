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Стиль життя

Ділитися чи не ділитися їжею в ресторані: відповідь на це запитання вас здивує

22:26 23 квітня 2025
Ділитись їжею у ресторані

Нещодавно один англійський ресторан відмовився обслуговувати гостей, які порушують правила етикету - зокрема, починають демонстративно ділитися одне з одним їжею. Це викликало величезний резонанс у медіа та соцмережах. Хтось підтримав позицію ресторану, хтось був на боці гостей, які поводилися так, як хотіли. До речі, нещодавно ми писали про те, чи можна забирати їжу з ресторану.

Так можна чи не можна ділитися їжею в ресторані, пропонуючи людям, які сидять поруч із вами, спробувати ту чи іншу страву?

Ресторанний етикет останнім часом став більш демократичним, ніж раніше. Але існують правила, які не варто порушувати. У жодному разі не варто ділитися їжею, пропонуючи скуштувати замовлену вами страву, на діловому обіді або вечері. Перекладання їжі з тарілки в тарілку виглядає неестетично. Така поведінка недоречна і скаже більше не про вашу щедрість, а про відсутність культури.

Поділитися пирогом або тортом можна, якщо ви йдете в ресторан із близькою людиною. При цьому найкраще попросити розділити порцію офіціанта.

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Якщо ви подорожуєте і хочете спробувати кілька страв місцевої кухні маленькими порціями, виберіть ресторан, де є дегустаційне меню.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з кулінаркою Оксаною Вознюк: «Гість ресторану, скуштувавши мою страву, сказав, що відчув щастя».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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