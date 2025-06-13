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Колишній директор ЦРУ назвав план Трампа щодо України наївним
Минуло майже 150 днів з того часу, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду, пообіцявши мир на Близькому Сході та в Україні. Щодо останнього, війна триває, і вже з'явилося повідомлення про те, що росія подолала похмуру позначку своїх втрат в один мільйон. Україну продовжують бомбардувати, росія розпочала свою найбільшу атаку безпілотників проти країни з початку війни. Найімовірніше, це помста за зухвалу операцію України «Павутина».
Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав розуміння Трампом як України, так і путіна наївним та простим, пише news.sky.com.
«Я думаю, що Дональд Трамп не знає, що він робитиме», — заявив він у відповідь на запитання про те, як далі діятиме президент США, аби покласти край війні в Україні.
На думку екскерівника ЦРУ, українці багато зробили самостійно.
«Але я гадаю, що багато з цього спочатку стало можливим завдяки деяким ідеям, які походять від їхніх західних союзників», — зазначив Бреннан.
Видання пише, що він має досить хороше розуміння реалій війни, бо саме за його каденції ЦРУ почало допомагати Україні створювати власну сучасну розвідку.
Він додав, що у 2014 році, коли вперше відвідав Україну, українська армія «все ще була просякнута російськими агентами». Втім, зараз все інакше.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що терпіння Трампа до путіна гальмує санкції проти росії.165
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