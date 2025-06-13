Колишній директор ЦРУ назвав план Трампа щодо України наївним

Минуло майже 150 днів з того часу, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду, пообіцявши мир на Близькому Сході та в Україні. Щодо останнього, війна триває, і вже з'явилося повідомлення про те, що росія подолала похмуру позначку своїх втрат в один мільйон. Україну продовжують бомбардувати, росія розпочала свою найбільшу атаку безпілотників проти країни з початку війни. Найімовірніше, це помста за зухвалу операцію України «Павутина».

ВІДЕО ДНЯ

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав розуміння Трампом як України, так і путіна наївним та простим, пише news.sky.com.

«Я думаю, що Дональд Трамп не знає, що він робитиме», — заявив він у відповідь на запитання про те, як далі діятиме президент США, аби покласти край війні в Україні.

На думку екскерівника ЦРУ, українці багато зробили самостійно.

РЕКЛАМА

«Але я гадаю, що багато з цього спочатку стало можливим завдяки деяким ідеям, які походять від їхніх західних союзників», — зазначив Бреннан.

Видання пише, що він має досить хороше розуміння реалій війни, бо саме за його каденції ЦРУ почало допомагати Україні створювати власну сучасну розвідку.

Він додав, що у 2014 році, коли вперше відвідав Україну, українська армія «все ще була просякнута російськими агентами». Втім, зараз все інакше.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що терпіння Трампа до путіна гальмує санкції проти росії.

165

Читайте нас у Facebook