Припущення президента Трампа, що він може дозволити росії та Україні продовжувати воювати, поставило американських законодавців у незручне становище через їхній план примусити до припинення вогню за допомогою «нищівних» санкцій проти москви. Коментарі Трампа загальмували план Сенату щодо просування цієї пропозиції, яка має двопартійну підтримку.

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Європейські лідери просувають плани щодо запровадження додаткових обмежень на російські фінансові установи та експорт нафти. Водночас українські чиновники зберігають надію на план Сенату, який завдяки драконівським санкціям може позбавити росію 60 мільярдів доларів на рік.

Законопроєкт у Сенаті має понад 80 співавторів з обох партій, що є майже нечуваним рівнем підтримки. І хоча такої двопартійної підтримки, захищеної від вето, достатньо для того, щоб законодавці могли обійтися без думки Білого дому, його прихильники не демонструють жодних ознак того, що вони готові кинути виклик президенту, пише Bloomberg.

Республіканський співавтор Ліндсі Грем, який раніше заявляв, що має намір затвердити план Сенату до саміту лідерів країн «Великої сімки», після коментарів Трампа, схоже, трохи збавив оберти.

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«Я тісно координую цю роботу з Білим домом з першого дня», — написав він.

Однак Трамп не виявив особливого інтересу до підтримки плану Грема, а Білий дім наполягав на тому, що будь-яке рішення щодо санкцій ухвалюватиметься виключно президентом. Замість цього він дав зрозуміти, що може відмовитися від спроб примусити москву та Київ до врегулювання конфлікту, що він обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Співавтор Грема, демократ Річард Блюменталь заявив, що вони все ще працюють над змінами до законопроєкту, щоб зробити його більш прийнятним для Білого дому.

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Європейські лідери тим часом просувають плани щодо запровадження додаткових обмежень на російські фінансові установи та тіньовий флот танкерів, які москва використовує для експорту нафти. Ці обмеження підірвали російську економіку, але не рішучість путіна продовжувати війну.

Драконівський характер санкцій у законопроєкті Сенату, спрямованих на припинення великого і прибуткового експорту нафти, газу та інших товарів з погрозами 500-відсоткових тарифів для покупців, включаючи великих торгових партнерів США, таких як Китай та Індія, зробить їх дорогими для США, якщо путін негайно не відступить. Світові ціни на енергоносії різко зростуть, так само як і торгівельні потоки.

«Це ризикована, але смілива пропозиція», — сказав Бен Гарріс, директор економічних досліджень Інституту Брукінгса.

За оцінками українських чиновників, скорочення експорту нафти позбавить росію 60 мільярдів доларів на рік — суму, яку вона зараз витрачає на війну.

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Законопроєкт дає Трампу підстраховку, вимагаючи від адміністрації підтвердити, що росія несерйозно ставиться до мирних переговорів або порушила режим припинення вогню, перш ніж накладати на неї максимальні санкції.

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