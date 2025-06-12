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Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня
Мольфар Макс Гордєєв та відомі астрологи впевнені, що із сьогоднішнього дня для багатьох людей почнеться справжній «сезон щастя», навіть якщо в цьому були якісь сумніви.
А які обставини при цьому варто врахувати, розповідає гороскоп за розкладом на картах Таро, який публікує сайт з прогнозами.
Овен — «Сонце»
Для Овнів завтрашній день цей день може стати справжнім проривом. Карта «Сонце» символізує розкриття потенціалу та світлу смугу у житті. Завтра до вас можуть надходити привабливі пропозиції — не варто відмахуватися, навіть якщо вони вимагатимуть від вас зусиль та самовіддачі.
Порада карт: Завтра вам варто діяти з упевненістю: на вас чекає особисте зростання і визнання.
Телець — «Королева Пентаклів»
Тільцям випала карта, яка вказує на необхідність зробити паузу та обдумати свої рішення. Краще утриматися від початку нових проектів — можливо, зараз вам не вистачає певних знань чи ресурсів.
Порада карт: Завтра вам не варто поспішати, потрібний момент прийде пізніше.
Близнюки — «Помірність»
Завтра карти радять Близнюкам уповільнити темп і задуматися над власними бажаннями. Під час ранкової кави постарайтеся усвідомити, чого вам справді не вистачає для внутрішньої гармонії.
Порада карт: Завтра «включіть на повну» самоаналіз — це допоможе вам зробити важливі кроки у бік щастя та стабільності.
Рак — «Лицар Мечів»
Завтра Ракам варто звернути увагу на здоров'я — воно може вимагати вкладень як часу, так і коштів. Не заощаджуйте на собі. Перегляньте раціон, постарайтеся не перевантажувати організм і утримайтеся від алкоголю.
Порада карт: Пам'ятайте, що вашим головним пріоритетом на завтра повинна стати турбота про себе.
Лев — «Правосуддя»
Завтра Левам слід бути особливо обережними у спілкуванні з близькими. Карта «Правосуддя» попереджає: спроби домінувати чи нав'язувати свою думку можуть призвести до конфліктів.
Порада карт: В п'ятницю, 13 червня виявіть тактовність, шукайте компроміси та намагайтеся діяти справедливо — це принесе гармонію.
Діва — «Закохані»
Для вільних Дів завтра буде особливо сприятливий день — Таро віщує романтичні знайомства. Навіть якщо стосунки виявляться скороминущими, вони залишать яскравий слід у душі та подарують приємні емоції.
Порада карт: Завтра не бійтеся відкриватися новим почуттям — кохання поруч і чекає на вас.
Терези — «Світ»
Завтра на знак Терези чекає успіх у діловій та соціальній сфері. Ви будете приваблювати до себе нові можливості, тому не бійтеся брати на себе ініціативу, брати участь у переговорах чи розпочинати проекти.
Порада карт: Завтра не майте жодних сумнівів щодо своїх дій: ваша наполегливість та харизма будуть щедро винагороджені.
Скорпіон — «Паж Кубків»
Для Скорпіонів завтра буде актуальним питання фінансів. Намагайтеся обмежити витрати — найближчими днями можливі затримки з надходженням грошей.
Порада карт: Завтра для вас особливо важливим буде уміння зберігати тверезий розрахунок та не піддаватися імпульсам при покупках — пам'ятайте про це.
Стрілець — «Зірка»
У Стрільців на горизонті маячить успіх у кар'єрних справах. Завтра у вас буде день, відкритий для професійного зростання, цікавих пропозицій та позитивних змін.
Порада карт: Завтра будьте напоготові: з'явиться шанс, на який ви так довго чекали — і це може відбутися у найбільш несподіваний момент.
Козеріг — «Колісниця»
Карта «Колісниці» нагадує Козерогам про важливість руху вперед. Залиште минуле позаду, витягніть з нього уроки — і зосередьтеся на теперішньому.
Порада карт: Завтра у вас буде чудовий день для початку нового етапу життя, будь то особисті рішення чи робочі завдання — намагайтесь використати його по максимуму.
Водолій — «Четвірка Жезлів»
Водолії, завтра ви будете у центрі уваги. Люди звертатимуться до вас за порадами, підтримкою чи просто шукатимуть вашого суспільства. При цьому завтрашній вечір вам краще провести у спокійній обстановці — вдома, у колі рідних чи за улюбленим заняттям.
Порада карт: Завтра вам варто бути відкритими, але не забувати про особисті кордони.
Риби — «Відлюдник»
Рибам завтра варто заглянути всередину себе і прислухатися до голосу розуму. Звичайно, на роботі у вас є стабільність, але в особистому житті можуть виникати непорозуміння. Не уникайте діалогу з близькими — навпаки, намагайтеся розібратися в ситуації та знайти гармонійні рішення.
Порада карт: Завтра пам'ятайте, що для вас вкрай важливим буде самоаналіз та відповідні дії.
Раніше астрологи, зважаючи, що Юпітер перейшов в знак Рака, називали п'ятирку щасливчиків, в житті яких розпочася сприятливий період довжиною в рік — до кінця червня 2026 року.
Фото Pixabay1155
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Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня