Зеленський назвав умову, коли «москва зазвучить миролюбно»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 20-го міжнародного форуму GLOBSEC 2025, який 12 червня відкрився в Празі. У своєму виступі він згадав і план «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації, і про те, що особовий склад зс рф за роки широкомасштабного вторгнення зменьшився на мільйон військовослужбовців.

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«Це ціна, яку путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни. Вони навіть ігнорують Сполучені Штати й президента Трампа, який неодноразово закликав до припинення вогню та припинення вбивств. Насправді росію не хвилюють такі людські втрати. Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема, нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру. А ще їх турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й наших партнерів у Європі та в усьому світі. росію хвилюють гроші, так званий престиж у зовнішній політиці та наш опір», — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що країну-агресорку не можна схилити до миру вмовляннями — спрацює лише тиск. Він закликав підтримати «серйозне посилення санкцій проти росії».

«Нашою метою має бути значне скорочення нафтових доходів і фінансових можливостей рф. Якщо російська нафта продаватиметься не дорожче 30 доларів за барель, то раптом москва зазвучить миролюбно. І ми маємо перекрити всі лазівки, які дають змогу фінансувати російський федеральний бюджет. Нам треба чинити достатній тиск, щоб змусити їх принаймні до реального припинення вогню», — зазначив він та додав: «Без тиску цього не станеться».

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Нагадаємо, що наразі в США уникають посилення тиску на росію. Президент Дональд Трамп заявляв, що зробить це, «якщо буде необхідно». Мовляв, якщо буде думати, що рф не хоче зупинити кровопролиття.

Фото Офісу президента

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