«Якщо це буде необхідно»: Трамп пояснив, коли застосує санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що застосує подальші санкції проти росії, «якщо це буде необхідно». Бо, додав він, війна рф з Україною продовжує затягуватися.

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«Якщо я буду думати, що росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття, застосую їх, якщо це буде необхідно», — сказав він журналістам на борту президентського літака, повідомляє CNN.

За словами президента, сенатори, які підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти росії, залишають рішення за ним.

«Я не говорив з ними про це. У них є законопроект, це буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це таким чином, і це заощадило б багато часу, якби це сталося. Тож я з цим згоден. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт», — додав він.

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Додамо, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 5 червня в Овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що може ввести санкції не лише проти країни-агресора росії, а й проти України.

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