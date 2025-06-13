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Частина Одеси залишилася без водопостачання через масштабну аварію: у місті величезні черги за водою (фото, відео)
Одеса, яка періодично залишалася без світла після «шахедних» атак росіян, наразі переживає чергову надзвичайну ситуацію — частина обласного центра та райони залишилися без водопостачання. Причина — прорив магістрального напірного водогону діаметром 1200 мм.
Напередодн міська влада повідомляла про серйозну аварію, яка сталася у полі поза межами міської забудови — на місці пошкодження розлилося справжнє озеро, через що ремонтники не могли дістатися до пошкодженої труби.
Для того, аби спустошити водопровід, зупиняли роботу деяких насосних станцій. Ще з вечора в райони, де не було води, її підвозили автоцистернами.
В Інфоксводоканалі повідомили, що роботи тривали всю ніч, але ситуація дуже складна — поле, розмитий ґрунт та багнюка. ї
«Для того, щоб дістатися проблемної ділянки та розпочати відновлювальні роботи, довелося майже добу будувати під’їзні шляхи та майданчик для роботи важкої техніки. Для роботи на магістральних водогонах великого діаметру застосовуються екскаватори вагою щонайменше 18 тон, тому нашим фахівцям довелося створити спеціальну „подушку“ з кількох шарів бетонних плит та піску. Тільки піску витратили понад 150 тон», — зазначили в компанії та додали, що ремонтникам вдалося дістатися місця пошкодження.
Тим часом одесити, які залишаються без води вже добу, вишиковуються у великі черги біля бюветів.
За попередніми оцінками, відновлювальні роботи триватимуть до 22.00.
Нагаємо, що потужна «повінь» раніше затопила Київ — це сталося через прорив водопроводу на Позняках.
Фото одеської міськради106
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