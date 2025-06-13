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Стиль життя

Прикраса з історією: чому тіара знову в тренді

22:28 13 червня 2025
тіара

Тіара — різновид діадеми з незамкненою основою і, як правило, більш полегшеною конструкцією. Сьогодні ця прикраса переживає сплеск популярності. Тіарою можна доповнити не лише весільне вбрання, а й поєднувати його з кежуал-одягом, навіть із джинсами. Тіара додає образу нотку королівської розкоші та гламуру, як і, наприклад, брошка у вигляді корони.

Моделі сяють у тіарах на подіумах, їх носять модні інфлюєнсери. Деякі модельєри включають тіари до своїх колекцій, підкреслюючи їхню універсальність та потенціал для повсякденних образів.

Головне — знайти тіару, яка відповідає бажаному стилю та нагоді. Для повсякденного образу вибирайте тіару з мінімальним дизайном.

Дуже ефектно вона поєднується з класичними джинсами та однотонним верхом — футболкою, блузою, водолазкою. Не перевантажуйте образ іншими прикрасами. Достатньо доповнити тіару елегантною каблучкою. Також тіара чудово поєднується з сукнями з натуральних тканин: шовку, крепдешину, льону.

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Не бійтеся експериментувати, щоб мати стильний вигляд.

Раніше дизайнер Андре Тан назвав головні антитренди літнього сезону — постарайтеся їх уникати.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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