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Прикраса з історією: чому тіара знову в тренді
Тіара — різновид діадеми з незамкненою основою і, як правило, більш полегшеною конструкцією. Сьогодні ця прикраса переживає сплеск популярності. Тіарою можна доповнити не лише весільне вбрання, а й поєднувати його з кежуал-одягом, навіть із джинсами. Тіара додає образу нотку королівської розкоші та гламуру, як і, наприклад, брошка у вигляді корони.
Моделі сяють у тіарах на подіумах, їх носять модні інфлюєнсери. Деякі модельєри включають тіари до своїх колекцій, підкреслюючи їхню універсальність та потенціал для повсякденних образів.
Головне — знайти тіару, яка відповідає бажаному стилю та нагоді. Для повсякденного образу вибирайте тіару з мінімальним дизайном.
Дуже ефектно вона поєднується з класичними джинсами та однотонним верхом — футболкою, блузою, водолазкою. Не перевантажуйте образ іншими прикрасами. Достатньо доповнити тіару елегантною каблучкою. Також тіара чудово поєднується з сукнями з натуральних тканин: шовку, крепдешину, льону.
Не бійтеся експериментувати, щоб мати стильний вигляд.
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Фото з альбому Ольги Сметанської165
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