Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation: звіт про діяльність фонду у 2025 році

Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation продовжують роботу, спрямовану на підтримку медицини, освіти та спорту. З моменту заснування у 2020 році фонд реалізував низку проектів, зосереджуючи увагу на молодому поколінні.

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Освітні та соціальні програми

Незважаючи на акцент на військову підтримку, фонд продовжує соціальні ініціативи. У 2023 році в рамках програми Favbet Kids було запущено проект «Клуб Супергероїв». До його структури входять:

базові курси програмування Python для дітей переселенців і військових;

забезпечення школярів приладдям;

спортивна підтримка.

У рамках напрямку напряму IT Kids понад 350 дітей пройшли онлайн-курси. Проект «Сила у знаннях» передбачав передачу 5500 наборів канцелярського приладдя. Їх розвозили волонтери у різні області, забезпечуючи адресну допомогу.

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Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation також надають підтримку дитячим будинкам сімейного типу. У Хорватії працює центр адаптації та навчання для українських дітей.

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«Освітні та дитячі ініціативи завжди будуть частиною нашої роботи, адже це наше майбутнє», — каже Матюха Андрій Валерійович.

Спорт у рамках відновлення

Ще один напрямок — фізичне відновлення дітей через спорт. Ініціатива «Сильніші разом» охоплює:

безкоштовні спортивні секції для дітей ВПО та військовослужбовців;

підтримку юних спортсменів у міжнародних змаганнях;

навчальні програми для спортсменів з домедичної допомоги.

За підтримки фонду український картингіст Олександр Бондарєв здобув перемогу на турнірі в Італії. У 2025 році Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation підтримали старт національного проєкту з навчання першій допомозі. За два місяці тренінги пройшли 212 осіб із 7 олімпійських видів спорту. До кінця року планується залучити понад 1600 представників спортивної галузі.

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Медичні проекти

Фонд системно співпрацює із медичними закладами. У 2023 року Охматдиту передали сучасну УЗД-систему, а 2024 — нову партію медичного обладнання. Йдеться про пристрої для підігріву інфузійних розчинів і лабораторні шейкери.

Також Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation підтримують Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова. Спільно з патронатною службою СЗГ «Кревні» було запущено програму «Рестарт» — комплексна допомога пораненим військовим із використанням новітніх реабілітаційних технологій.

Цілі на 2025 рік

Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation зосереджують ресурси на підтримці медичної системи та продовженні соціальних програм. Усі напрямки — складові стратегії відновлення та адаптації країни до сучасних викликів.

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