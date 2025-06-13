Сонця не чекайте: якою буде погода в Україні у вихідні 14−15 червня

В Україну після сильної спеки прийшло похолодання. На вихідних (14 та 15 червня) по всій території країни очікується холодна погода. Місцями можливий дощ та поривчастий вітер. Так вважає метеоролог Ігор Кібальчич.

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«У результаті розвитку циклонічної діяльності на тлі панування холодної повітряної маси арктичного походження, у майбутні дні на більшій частині території України очікуються аномально низькі показники температури повітря, а також нестійка і волога погода. Тільки в західних регіонах істотних опадів не прогнозується. Дощі пройдуть у багатьох регіонах, місцями вони супроводжуватимуться грозою, дрібним градом та поривчастим вітром», — прогнозує він.

Так, у суботу, 14 червня, у західних регіонах України опадів не очікується. Вітер очікується північно-західного напрямку, 7−12 м/с, удень місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі очікується +7…+12°С, удень +17…+22°С, на Закарпатті до +26°С. У північних областях уночі опадів не передбачається, удень пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, при грозах подекуди може посилюватися до 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, удень +16…+21°С.

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У центральних регіонах країни вночі без опадів, удень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-західний, 9−14 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 °С, удень +18…+23 °С. У південних областях України вночі істотних опадів не очікується, вдень пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Одещині днем пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується +10…+15°С, удень +20…+25°С. У східних областях уночі місцями можливий невеликий дощ, удень очікуються помірні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У неділю, 15 червня, у західних регіонах країни утримається погода без опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +6…+11°С, удень +21…+26°С. У північних областях протягом доби пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 °С, удень +16…+21 °С.

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У центральних областях України очікуються невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, удень посилиться часом до 15−20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +18…+23 °С. У південній половині країни та Криму очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у Криму та Приазов'ї вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, удень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +20…+25 °С. У східних областях очікується дощова погода протягом доби. Місцями опади можуть бути значними, вдень можливі грози та град. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується +8…+13°С, удень +17…+22°С.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич дав прогноз погоди на літо.

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