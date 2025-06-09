«Пекельна» спека відступає, чекайте на зливи та град: яку погоду обіцяють синоптики українцям на тижні 9 — 15 червня

Спекотна повітряна маса, яка накрила Україну у вихідні, протримається ще недовго у південно-східній частині. Але вже до середи у більшості регіонів країни температура суттєво знизиться і опиниться у межах кліматичної норми, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 9 червня, вночі у центральних, північних та південно-західних областях, удень на півдні, сході та північному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря у західних та північних областях вночі +13…+20 °С, днем +18…+28 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +16…+22 °С, удень +32…+37 °С.

У вівторок, 10 червня, вночі у східних та південних областях, удень місцями у Приазов'ї та на Донбасі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7−12 м/с, у південній частині місцями пориви 15−20 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі знизиться до +7…+14 °С, вдень очікується в межах +19…+25 °С. В решті областей України вночі +15…+22 °С, удень +24…+29 °С, на Донбасі та в Криму +28…+33 °С.

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У середу, 11 червня, вночі на всій території України суттєвих опадів не передбачається. Вдень у західній частині, увечері також місцями у центральних регіонах та Приазов'ї пройдуть помірні, часом значні дощі, місцями грози, можливий град. Вітер очікується мінлива, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+18 °С, у північних областях та Карпатах +7…+10 °С; днем +20…+29 °С, в районі Полісся +16…+21 °С.

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У четвер, 12 червня, у більшості областей України під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливий град та шквали 15 — 20 м/с. Без істотних опадів буде лише у західних регіонах. Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3−8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+18 °С, на крайньому заході +7…+10 °С; днем +18…+24 °С, на крайньому півдні та Приазов'ї +25…+30 °С.

У п'ятницю, 13 червня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди значні. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 7−12 м/с, у східній частині місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +10…+16°С, днем +18…+24°С.

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У суботу, 14 червня, під впливом молодого антициклону по всій території України опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7−12 м/с, на південному сході місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+16 °С, удень +22…+27 °С.

У неділю, 15 червня, по всій Україні прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер очікується мінлива, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+16 °С, днем повітря прогріється до +23…+28 °С.

Нагадаємо, 9 червня Україну накриє перша магнітна буря літа, яка триватиме до 12 червня. Також бурі очікуються 18−21 червня та 27−30 червня.

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