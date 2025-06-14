Президент українського футзального клубу загинув на війні

Клята війна з російськими окупантами забрала життя ще одного славетного сина України. На фронті загинув 45-річний президент аматорського футзального клубу «Ревера 1908» з Івано-Франківська Микола Худевич, повідомляє сторінка клубу у Facebook. Раніше тяжке поранення на війні отримав титулований ексхокеїст «Сокола» та збірної України.

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«З глибоким болем повідомляємо, що на війні загинув президент нашого клубу — Микола Худевич. Наш близький друг. Керівник. Професіонал. Воїн. Надзвичайної доброти Людина.

Бракує слів… Щиро співчуваємо рідним, близьким, усім, для кого ця втрата — особиста. У скорботі — вся команда. Схиляємо голови. Світла пам'ять, друже. Герої не вмирають", — йдеться у повідомленні.

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Микола Худевич народився та виріс у селі Тухля Львівської області. Він закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент» та став підприємцем. Особливою гордістю майбутнього президента футбольного клубу стала броварня «Калуська броварня». Микола любив та підтримував спорт. Минулого сезону його «Ревера» стала бронзов призером чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу.

Капітан-лейтенант Микола Худевич, який поповнив лави ЗСУ у 2023 році, служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого — елітному підрозділі спеціальної розвідки Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Спочатку він виконував обов'язки інструктора для новобранців, а потім приєднався до виконання бойових завдань безпосередньо на передовій. Командир групи команди 2-го загону, він виявив виняткову стійкість та мужність і героїчно загинув у бою за Україну поблизу села Рижівка Сумської області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батька воротаря «Шахтаря» вбили російські окупанти.

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Фото Facebook

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