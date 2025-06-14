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Гаррі та Меган розкритикували за їхню позицію щодо королівських титулів Арчі та Лілібет

16:22 14 червня 2025
Гаррі та Меган з Арчі та Лілібет

Джерело, наближене до королівської родини, розкритикувало принца Гаррі та Меган Маркл за прагнення зберегти королівські титули своїх дітей, водночас відкидаючи життя в монархії. Критика з'явилася після повідомлень про те, що заявки на отримання паспортів для принца Арчі та принцеси Лілібет містили титули Її Королівської Високості поряд із прізвищем Сассекс, пише GB News.

Джерела повідомляють, що принц Гаррі бажає зберегти дочці та сину королівські титули, щоб вони могли самостійно вирішувати, чи виконувати королівські обов'язки, коли досягнуть повноліття.

«Мені дуже важко це зрозуміти, — коментує це один з інсайдерів. - Гаррі та Меган, очевидно, вважали офіційні обов'язки та життя в королівській родині нестерпними, проте вони хочуть цього для своїх дітей. Це не має сенсу».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі може ухвалити рішення, що впливає на його дітей.

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