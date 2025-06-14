- 11:33 В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось
- 11:22 Російська мова на сцені Києва: Андрій Данилко опинився у центрі скандалу
- 10:46 Ракети «на будь-який смак» та майже 200 дронів: у Повітряних силах розповіли, як відбивали наліт на Кременчук
- 09:57 Ударні дрони навідалися на військовий аеродром під Воронежем
- 09:31 Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні
- 09:11 Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня
- 09:07 Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям
- 08:42 Ціль — Кременчук: вночі росіяни масовано ударили по Полтавщині ракетами та безпілотниками
- 08:17 Скорпіонам треба контролювати емоції, а Рибам не перевантажувати себе: гороскоп на 15 червня
- 07:38 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 14.06 22:26 Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно
- 14.06 21:59 Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
Гаррі та Меган розкритикували за їхню позицію щодо королівських титулів Арчі та Лілібет
Джерело, наближене до королівської родини, розкритикувало принца Гаррі та Меган Маркл за прагнення зберегти королівські титули своїх дітей, водночас відкидаючи життя в монархії. Критика з'явилася після повідомлень про те, що заявки на отримання паспортів для принца Арчі та принцеси Лілібет містили титули Її Королівської Високості поряд із прізвищем Сассекс, пише GB News.
Джерела повідомляють, що принц Гаррі бажає зберегти дочці та сину королівські титули, щоб вони могли самостійно вирішувати, чи виконувати королівські обов'язки, коли досягнуть повноліття.
«Мені дуже важко це зрозуміти, — коментує це один з інсайдерів. - Гаррі та Меган, очевидно, вважали офіційні обов'язки та життя в королівській родині нестерпними, проте вони хочуть цього для своїх дітей. Це не має сенсу».
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі може ухвалити рішення, що впливає на його дітей.292
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня