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Гаррі може ухвалити рішення, що впливає на його дітей: Меган Маркл поки не коментує
Принц Гаррі та його родина стали головними героями численних заголовків, які привертають увагу всього світу. Складна динаміка між ними спричинила численні аналізи та спекуляції щодо їхнього майбутнього та особистих стосунків. Це тримає кожен їхній крок у фокусі уваги ЗМІ та громадськості. У цьому делікатному контексті кожне рішення Гаррі та Меган детально аналізується. Тиск ЗМІ та очікування громадськості перетворюють їхні дії на теми постійних дебатів та глибокого інтересу, пише edatv.
Повідомляється, що принц Гаррі розглядає можливість відмови від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яке використовують нащадки королеви Єлизавети II та принца Філіпа з 1960 року. Він обговорював цю можливість зі своїм дядьком Чарльзом Спенсером. Проте у дружній розмові Спенсер порадив йому не робити цієї зміни, але Гаррі, здається, налаштований рішуче.
Це не просто формальність; це відображає глибокий зв'язок з його матір'ю та чітку позицію щодо його стосунків з короною. Крім того, ця зміна також вплине на його дітей Арчі та Лілібет, які зараз носять королівське прізвище та мають титули. Наприклад, Лілібет Діана може стати Лілібет Діаною Спенсер, залишивши їй ім'я, дуже схоже на ім'я її бабусі.
Прізвище Маунтбеттен-Віндзор символізує союз королівських традицій та впливу принца Філіпа, який відмовився від своїх іноземних титулів, щоб стати громадянином Великої Британії. Відмова від цього імені — це акт, сповнений символізму, який може свідчити про остаточне дистанціювання від королівської родини. Ця ситуація посилюється нещодавньою поразкою Гаррі в апеляційному суді щодо його безпеки у Сполученому Королівстві.
Слова Гаррі про здоров'я короля Чарльза - «Я не знаю, скільки йому залишилося часу…» — ще більше підживили суперечки. Тим часом Меган Маркл ніяк не коментує цю ситуацію, яка може змінити майбутнє її родини. Кожен крок Гаррі, здається, посилює зростаючу дистанцію від батька та британської королівської родини та декларацію власної ідентичності.
Як раніше писали «ФАКТИ», Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про розпад свого шлюбу.202
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