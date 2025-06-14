- 11:33 В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось
- 11:22 Російська мова на сцені Києва: Андрій Данилко опинився у центрі скандалу
- 10:46 Ракети «на будь-який смак» та майже 200 дронів: у Повітряних силах розповіли, як відбивали наліт на Кременчук
- 09:57 Ударні дрони навідалися на військовий аеродром під Воронежем
- 09:31 Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні
- 09:11 Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня
- 09:07 Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям
- 08:42 Ціль — Кременчук: вночі росіяни масовано ударили по Полтавщині ракетами та безпілотниками
- 08:17 Скорпіонам треба контролювати емоції, а Рибам не перевантажувати себе: гороскоп на 15 червня
- 07:38 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 14.06 22:26 Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно
- 14.06 21:59 Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
Алла Пугачова стала обличчям українського салону на Кіпрі (фото)
Поки гуморист Максим Галкін відпочиває з дітьми на Сейшелах, його дружина, співачка Алла Пугачова раптово стала обличчям українського весільного салону на Кіпрі. Вона відвідала відкриття закладу та позувала з його власниками. Про це йдеться на сторінці салону в соціальній мережі Instagram.
Для виходу у світ Пугачова вибрала незвичайний образ: вона змінила зачіску — вклала волосся на один бік хвилями, відкривши скроню. Також Алла Борисівна одягла білу сорочку оверсайз, світлі укорочені джинси з розрізами на колінах і сріблясті кеди. На шиї Примадонни було кольє-ланцюг з великими ланками.
Звичайно, читачі впізнали легенду радянської естради і написали їй багато компліментів, адже образ співачки їм дуже сподобався.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно 76-річну Аллу Пугачову зафільмували під час прогулянки зі своїм чоловіком на Кіпрі. Вони прогулювалися набережною міста Лімамасол.
Також нещодавно Алла Пугачова зворушливо звернулася до доньки Христини Орбакайте, привітавши її з днем народження.1287
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня