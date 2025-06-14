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Алла Пугачова стала обличчям українського салону на Кіпрі (фото)

12:07 14 червня 2025
Алла Пугачова стала обличчям українського салону на Кіпрі

Поки гуморист Максим Галкін відпочиває з дітьми на Сейшелах, його дружина, співачка Алла Пугачова раптово стала обличчям українського весільного салону на Кіпрі. Вона відвідала відкриття закладу та позувала з його власниками. Про це йдеться на сторінці салону в соціальній мережі Instagram.

Для виходу у світ Пугачова вибрала незвичайний образ: вона змінила зачіску — вклала волосся на один бік хвилями, відкривши скроню. Також Алла Борисівна одягла білу сорочку оверсайз, світлі укорочені джинси з розрізами на колінах і сріблясті кеди. На шиї Примадонни було кольє-ланцюг з великими ланками.

Звичайно, читачі впізнали легенду радянської естради і написали їй багато компліментів, адже образ співачки їм дуже сподобався.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно 76-річну Аллу Пугачову зафільмували під час прогулянки зі своїм чоловіком на Кіпрі. Вони прогулювалися набережною міста Лімамасол.

Також нещодавно Алла Пугачова зворушливо звернулася до доньки Христини Орбакайте, привітавши її з днем народження.

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