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«Дай Бог кожному»: 76-річну Аллу Пугачову зафільмували під час прогулянки з Галкіним на Кіпрі
Поки в росії деякі громадяни переживають, що Алла Пугачова може приїхати на фестиваль «Нова хвиля» і «вставити шпильку» своїм недоброзичливцям, сама Примадонна, схоже, навіть не думає нікуди їхати, а спокійно прогулюється набережною міста Лімамасол на Кіпрі з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним. Такий сюжет показала на відео одна з шанувальниць співачки.
В коментарях шанувальники пишуть, що записаний на відео епізод — просто мрія багатьох людей — дожити до 76 років, і мати можливість спокійно прогулятися з коханою людиною спокійною вулицею, розмовляючи про життя — без поспіху і метушні.
«Які вони чудові», — додає інша коментаторка. «Я обожнюю її. Моя улюблена співачка. І я рада, що поряд з нею коханий чоловік, який так багато років тримає її за ручку. Вірю в їхнє кохання», — зазначає інша.
Також шанувальники пишуть, що «АБ — найкраща співачка», і що справжнє кохання можливе у будь-якому віці. При цьому парі бажають жити довго і щасливо. І звісно, з такою думкою не можна не погодитись.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Алла Пугачова зворушливо звернулася до доньки Христини Орбакайте.2889
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